Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием

О том, что значит этот древний праздник для наших граждан, мы беседуем с заместителем генерального директора Института философии, политологии и религиоведения, доктором социологических наук, профессором Шолпан Джаманбалаевой.

– Шолпан Ерболовна, Наурыз долгое время не признавался как народный праздник, и только в 1991-м он обрел официальное признание: Указом Президента РК день весеннего равноденствия 22 марта был объявлен днем народного праздника весны – Наурыз мейрамы. А в 2001 году Наурыз мейрамы приобрел статус государственного и был внесен в перечень праздников Респуб­лики Казахстан. Насколько он сейчас популярен среди казахстанцев?

– За шестьдесят лет безус­пешных и глупых попыток его забвения не изменились ни принципы, ни традиции. Для казах­станцев это по-прежнему главный праздник года.

В 2017 году исследовательская и консалтинговая компания «АСТ Казахстан» провела интересный социологический опрос об отношении жителей Алматы к празднованию Наурыза. Для подавляющего большинства жителей южной столицы, а это 91%, Наурыз мейрамы – самый долгожданный праздник. Результаты опросов подтвердили, что он является действительно общенародным, о своем намерении его отмечать высказались 95% казахов, 89% русских и 75% представителей других национальностей. С тех пор, несомненно, Наурыз стал еще более популярным, это общий праздник всех казахстанцев независимо от национальности и религиозного вероисповедания.

30 сентября 2009 года Наурыз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества наряду с другими 76 элементами нематериального наследия со всего мира. А 23 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках повестки дня «Культура мира» была принята резолюция, согласно которой 21 марта признан как Международный день Наурыз. По данным ООН, Наурыз празднуют более 300 миллионов человек по всему миру, он объединяет людей, даря массу положительных эмоций и хорошего настроения. Наурыз стал признанной частью мировой культуры, и казахстанцы, встречая наш Новый год, все больше и больше гордятся тем, что являются полноправными участниками международного празднования одного из самых светлых дней на нашей планете.

– Людьми каких возрастов он наиболее любим в нашей стране?

– Более десяти лет я проработала проректором по социальному развитию КазНУ имени аль-Фараби, отвечала за работу с молодежью. И могу сказать, что студенты из всех праздников особенно любили Наурыз и тщательно к нему готовились. Коллектив университета во главе с ректором, деканами, профессорами, преподавателями, сотрудниками собирался на площади перед Дворцом студентов имени У. А. Джолдасбекова, и все вместе встречали этот праздник в особой атмосфере дружбы и единства.

Какими красивыми благодаря национальной одежде были все в этот день! Разнообразие как женских, так и мужских камзолов, чапанов, украшений просто поражало и радовало своей необычайной красотой. У каждого из нас при этом возникало желание носить это великолепие не только по праздникам. В унисон этому желанию, на мой взгляд, прозвучали слова, сказанные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на ауызашаре в прошлом году: «Национальная культура – это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни. Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания».

– Каков, по мнению казах­станцев, главный смысл этого праздника?

– Казахский народ всегда отличался гостеприимством, большинство опрошенных нами жителей считают это качество одной из главных идеологем Наурыз мейрамы. Среди других не менее значимых ценностных составляющих Наурыза – семья и дружба. Казахстанцы считают этот праздник символом мира, поэтому обнимают друг друга при встречах, желают добра и процветания, прощают обиды и мирятся.

Наурыз мейрамы как уникальный праздник посвящен торжеству искренней любви и настоящей дружбы. Не случайно казахстанский историк-востоковед Шайзада Тохтабаева в своей книге «Этикет казахов» отмечает, что «лейтмотивом праздника является магическое приобщение человека к идеям плодородия, здоровья и жизненного процветания». Данное событие напоминает людям, что в старом году надо оставить все негативное и негармоничное, что накопилось в массовом сознании, а с началом нового года необходимо стремиться ко всему светлому, приятному и радостному – всему тому, что составляет сердцевину духовности каждого народа Востока.

– Вы говорите, что в советские годы этот праздник безус­пешно пытались вычеркнуть из народной памяти. А как давно он с нами, каковы его истоки?

– Этот древнейший праздник народов Востока появился порядка пяти тысяч лет назад. День весеннего равноденствия имеет статус начала нового года в священной книге зороастризма «Авесте», где этот праздник посвящался огню как творящей жизненной силе, что частично сохранилось в современных обрядах празднования. С распространением ислама народный праздник был легитимизирован: верующие читают молитвы в мечети, посещают священные места. Однако это торжество посвящено в основном природному явлению, циклу перемен в космосе. Законы космоса пронизывают жизнь человека. В этом смысле Наурыз мейрамы не только праздник общечеловеческий, но и праздник Мироздания.

Что касается названия народного праздника, то оно происходит от двух древнеиранских слов: «ноу» – «новый» и «роуз» – «день». Однако исследователи отмечают, что название могло произойти от персидского «руз» – «свет», или «луч», и тогда праздник звучит в ином варианте – «новый свет», что сохраняет общий глубокий смысл. В праздновании Наурыза у каждого народа имеются своеобразные особенности, связанные с этно­культурными смысловыми интерпретациями общей традиции – встречи Нового года.

– Среди смыслов Наурыза есть и заботливое отношение к природе, окружающим людям, жизни в гармонии с ними...

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно отмечал его глубокую сакральность: «Наурыз мейрамы! Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его Ұлыстың ұлы күні. В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи».

Следует отметить, что испокон веков экологическое содержание остается составной частью духовно-нравственного, воспитательного значения Наурыза. В мировоззрении восточных народов в марте начинается новая жизнь, лучи теплого солнца освещают мир, с обновлением и оживлением матери-природы человеку даются новый облик и особое состояние, беды исчезают и побеждает добро. Духовные ценности Наурыза, связывающие тюркские страны, имеют глубокий смысл в эпоху консолидации и интеграции тюркоязычных государств.

Сравнивая традиции празднования Нового года, Касым-Жомарт Кемелевич тонко подметил: «Новый год – это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения. К тому же не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год – Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы. Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности».

– В нашей стране в последние годы Наурыз начали праздновать с 14 марта, отмечая день Көрісу, по-другому – праздник Амал. Будут ли еще, на Ваш взгляд, новшества в его праздновании?

– Слово «көрісу» в переводе с казахского означает «свидеться» или «повстречаться». В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, пожимают руки, говорят добрые пожелания, встречаются с родственниками и друзьями. Со Дня көрісу начинается празднование Наурыз мейрамы в стране.

Думаю, в эти дни самое время помогать детским домам, мало­обеспеченным семьям, социально незащищенным слоям общества, заниматься благотворительнос­тью. Возможно, активная молодежь должна объединиться для празднования Наурыза по-новому, по-креативному. Чествование победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза» и «Лучший ученый года», а также Президентские и государственные стипендии для деятелей литературы и искусства, которые вручаются ежегодно в зимние месяцы, тоже можно перенести на праздник Наурыз мейрамы.

Всем нам нужно шаг за шагом продолжать наполнение Наурыз мейрамы глубоким нравственным содержанием. Насколько общество будет поддерживать старания патриотов, настолько важным будет и истинное значение народного праздника, который всех нас объединяет.