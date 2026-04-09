Не угаснет интерес к открытиям

Наука
Насихат Оркушпаева
В основе модернизации лежат инициативы ученых

фото предоставлено Жумабаем Бакеновым

День работников науки – это особый повод вспомнить о людях, которые ежедневно расширяют границы человеческого знания и двигают общество вперед. Во многом благодаря их усилиям страны идут по пути прогресса, развивая экономику, повышая уровень жизни граждан и создавая возможности роста для будущих поколений.

К сожалению, в отдельные исторические периоды наука уходила на второй план, угасал интерес к открытиям. Но за пос­ледние годы в нашей стране ее развитие демонстрирует устойчивую положительную динамику. В подтверждение этих слов приведем статистику Министерства науки и высшего образования. Согласно данным, внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы увеличились более чем в два раза: со 121,5 млрд тенге в 2023 году до 260 млрд тенге к 2026-му. Значительно укрепился­ и качественный состав научных кадров: в стране – 2 005 док­торов наук, 4 855 кандидатов, 4 862 док­тора философии (PhD) и 131 док­тор по профилю. Больше половины из общего числа ученых – женщины.

Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание вопросам развития отечественной науки. В недавно принятой Конституции наука, образование, инновации возведены в ранг стратегического приоритета. На встрече с научной общественностью в Алматы Глава государства в очередной раз отметил, что наука должна работать на развитие экономики, проекты – приносить практичес­кую пользу стране, а не просто ограничиваться рамками академической теории.

И здесь можно сказать об инициативах, которые демонстри­руют этапы от зарождения идеи до ее реализации. К примеру, ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева с 2017 года разрабатывают и выводят на рынок имплантаты для травматологии и ортопедии. По словам генерального директора ТОО «Восточно-Казахстанский регио­нальный технопарк «Алтай» Багдата Азаматова, совместно с Национальным научным цент­ром травматологии и ортопедии им. академика Н. Д. Батпенова разработаны шесть видов вос­требованных имплантатов. С 2024 года под научным руководством Багдата Нурлановича в ВКТУ им. Д. Серикбаева реа­лизуется научная программа «Разработка технологии изготовления образцов отечественных медицинских инструментов и изделий медицинского назначения» в рамках бюджетной программы на 2024–2026 годы.

Среди успешных научных проектов есть разработки и в области электротехники, химии и энергетики. В Nazarbayev University под руководством профессора Жумабая Бакенова – академика Национальной академии наук Казахстана при Президенте РК и признанного международного эксперта в области накопителей энергии – команда Institute of New Materials and Energy Technologies NU успешно применяет современные научные подходы для развития науки и технологий. По словам ученого, впервые в стране реализован полный цикл производства аккумуляторных ячеек – от подготовки материалов до сборки аккумуляторных блоков. Запущены две пилотные линии для пакетных и призматических форматов, позволяющие не только создавать прототипы, но и отрабатывать технологии, близкие к промышленным.

Как добавляет профессор, уже разработаны и испытаны ячейки емкостью 6 Ач и призматические ячейки емкостью 30 Ач. На их основе создан аккумуляторный модуль (12,8 В, 40 Ач), успешно прошедший лабораторные и полевые испытания. Важным этапом стала его интеграция в электромобиль JAC e-JS4, где система продемонстрировала надежную и стабильную работу. Проект имеет стратегическое значение: он способствует технологической независимости, развитию высокотехнологичной промышленности и подготовке специалистов нового поколения.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики является коммерциализация научных разработок и их интеграция в реальный сектор экономики. По данным пресс-службы МНВО, в 2025 году завершено 1 104 научных исследования, из которых 572 – прикладные и 532 – фундаментальные. Казахстанские ученые уже демонстрируют конкретные результаты с высоким экспортным потенциалом.

Государство системно превращает сферу науки в престижную и финансово стабильную отрасль. Только за 2025 год десятки исследователей получили признание и реальные инструменты для роста. Главными героями тогда стали 50 обладателей премии «Лучший научный работник». Всего же в 2025-м вручено шесть профильных премий и 75 государственных стипендий. Особый акцент сделан на «молодую кровь»: две трети от всех стипендий достались начинающим исследователям. И, что немаловажно, для тех, кому тесно в локальных лабораториях,­ открылись двери ведущих мировых центров: 250 ученых отправились на зарубежные стажировки за счет государства.

Что же касается социальных мер поддержки, то только в минувшем году новоселье отметили 271 молодой ученый. Большинство получили ключи благодаря льготному кредитованию через Отбасы банк, а 79 счастливчиков из Алматы стали обладателями ключей по прямому поручению Главы государства.

Материальная мотивация стала ощутимее с 1 июля 2024 года: за ученые степени и звания ввели ежемесячные доплаты (от 17 до 50 МРП). Но поддержка касается не только бюджетных вливаний. Чтобы привлечь в науку частный капитал, внедрены беспрецедент­ные налоговые льготы – «супервычеты» на разработки (НИОКР) до 300%, что стало сигналом для бизнеса: инвестировать в казах­станские проекты не только прес­тижно, но и выгодно.

Что мы имеем сегодня? За последние несколько лет казахстанская наука претерпела значительные изменения: финансирование выросло в разы, вступил в силу новый Закон «О науке и технологической политике», который упростил путь от идеи до внедрения, а Национальная академия наук получила «второе дыхание», став главным интеллектуальным штабом страны. На международном уровне Казахстан укрепил позиции, ратифицировав соглашение с ЮНЕСКО по изучению ледников, а для стабильного финансирования отрасли заработал четкий механизм: теперь 1% от доходов добывающих компаний (недропользователей) направляется напрямую на реальные научные разработки.

Для науки действительно началась новая эра благоприятного развития. И хочется верить, что кропотливый труд ученых не останется незамеченным, а будет в полной мере использован на благо общества и государства.

#наука #ученые #День работников науки

