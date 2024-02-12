Не важно, где ты родился

Свежий выпуск
3
Раушан Утеулина

Современный корпус IQanat High School Of Burabay торжественно открылся в школе для одаренных детей, расположенной в Бурабайской курортной зоне.

фото пресс-служба облакимата

Отныне ежегодно до 800 сельских ребят из разных уголков Казахстана смогут получать качественное образование, а также проходить курсы в школе IQanat. Напомним, курсы – это социально-образовательный проект, поддерживаемый казахстанскими предпринимателями. Сельские дети, прошедшие их вместе с дополнительным образованием, получают мощную мотивацию. Самые мотивированные поступают на гранты в лучшие отечественные и зарубежные университеты.

В церемонии открытия значимого и по содержанию, и по оснащению учреждения образования приняли участие аким области Марат Ахметжанов, инициатор проекта IQanat, известный предприниматель Айдын Рахимбаев и попечитель школы Тимур Турлов.

Глава региона Марат Ахметжанов поблагодарил попечителей учебного заведения, отметив, что реализация такого образовательного проекта – это прекрасные возможности для детей из сельской местности.

– Обучаться в школе будут 62 акмолинских школьника, выигравших гранты. Выпускники получают приглашение в лучшие вузы респуб­лики и зарубежья. Рост учащихся в такой школе, безусловно, позволит продолжить работу по сокращению разрыва в качестве образования между городом и селом, – сказал он.

Новый, оснащенный по современным стандартам корпус позволит реализовать самые смелые детские мечты в сфере образования, спорта и искусства. Здесь есть планетарий, амфитеатр на 400 мест, IT STEM-лаборатории, библиотека с фондом в семь тысяч книг, тренажерный, хореографический, фитнес-залы, шахматный клуб, мастерские для занятий гончарным делом, изобразительным искусством, студия звукозаписи, коворкинги.

#Образование #школа #оснащение #IQanat

Популярное

Все
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
На новой ледовой площадке
Из настоящего – в будущее
Фокус – на чувства
IT-курсы для девушек
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Борьба с лудоманией
В рамках партнерства
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Искусственный интеллект глазами юристов
Назначен заместитель управделами президента
Правительство уходит в отставку - указ
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Сельский Айболит
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Наурыз как событие нового формата
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Канат Шарлапаев остается в правительстве
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Наш герой – Алдар Косе
В Семее горит торговый центр
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

В рамках партнерства
IT-курсы для девушек
Из настоящего – в будущее
Берегись, автомобиль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]