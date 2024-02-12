Не важно, где ты родился

Отныне ежегодно до 800 сельских ребят из разных уголков Казахстана смогут получать качественное образование, а также проходить курсы в школе IQanat. Напомним, курсы – это социально-образовательный проект, поддерживаемый казахстанскими предпринимателями. Сельские дети, прошедшие их вместе с дополнительным образованием, получают мощную мотивацию. Самые мотивированные поступают на гранты в лучшие отечественные и зарубежные университеты.

В церемонии открытия значимого и по содержанию, и по оснащению учреждения образования приняли участие аким области Марат Ахметжанов, инициатор проекта IQanat, известный предприниматель Айдын Рахимбаев и попечитель школы Тимур Турлов.

Глава региона Марат Ахметжанов поблагодарил попечителей учебного заведения, отметив, что реализация такого образовательного проекта – это прекрасные возможности для детей из сельской местности.

– Обучаться в школе будут 62 акмолинских школьника, выигравших гранты. Выпускники получают приглашение в лучшие вузы респуб­лики и зарубежья. Рост учащихся в такой школе, безусловно, позволит продолжить работу по сокращению разрыва в качестве образования между городом и селом, – сказал он.

Новый, оснащенный по современным стандартам корпус позволит реализовать самые смелые детские мечты в сфере образования, спорта и искусства. Здесь есть планетарий, амфитеатр на 400 мест, IT STEM-лаборатории, библиотека с фондом в семь тысяч книг, тренажерный, хореографический, фитнес-залы, шахматный клуб, мастерские для занятий гончарным делом, изобразительным искусством, студия звукозаписи, коворкинги.