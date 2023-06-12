Не жмите на две педали Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 10:00 7 Михаил Максимов МВФ прогнозирует ускорение роста ВВП Казахстана и не видит предпосылок для экономического кризиса. На минувшей неделе Казахстан посетила делегация Международного валютного фонда (МВФ). Возглавлявшая ее директор-распорядитель структуры Кристалина Георгиева приняла участие в работе Международного форума Астана, была принята Президентом страны, а также выступила с лекцией перед студентами Nazarbayev University и побывала в Алматы. В Алматы глава МВФ приняла участие в открытии Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Данный офис будет помогать странам-членам в разработке более устойчивой политики и институциональных основ в таких областях, как бюджетная, денежно-кредитная и финансовая политика, а также статистика. Кроме того, его специалисты намерены помогать Национальному банку, министерствам и ведомствам проводить более согласованную экономическую политику. – Объединение усилий стран, решающих общие проблемы, приверженных развитию глобальных организаций, таких как МВФ, способствует достижению взаимопонимания. Это поможет избежать проведения политики, направленной на получение краткосрочных выгод в ущерб соседям и всеобщему будущему процветанию, – отметила Кристалина Георгиева в ходе открытия центра. В рамках заседания «круглого стола» с представителями СМИ директор-распорядитель МВФ поделилась своим видением ситуации в экономике Казахстана, ее дальнейших перспектив и имеющихся рисков. В частности, она отметила, что республики Центральной Азии продемонстрировали высокую устойчивость на фоне масштабных геополитических проблем 2022 года, экономический рост в регионе составил 4,8%. При этом страны – экспортеры нефти, такие как Казахстан, смогли улучшить перспективы в результате роста цен на энергоносители. Вместе с тем для устойчивого экономического роста в перспективе необходимы структурные реформы. Ссылаясь на исследования фонда, Кристалина Георгиева сказала, что структурные реформы могут повысить производство в регионе на 5–7% в среднесрочной перспективе. Речь, в частности, идет о повышении эффективности инвестирования в человеческий капитал. – Мы живем в быстро меняющемся мире, и те профессии, которые понадобятся лет через пять, может быть, сейчас даже не существуют, и нужно наращивать потенциал быстрой адаптации к стремительным изменениям структуры экономики и изменениям на рынке труда, а также создавать стимулы для бизнеса, побуждая его инвестировать в человеческий капитал, – сказала Кристалина Георгиева. Еще одно перспективное направление реформ касается разгосударствления экономики. – В Центральной Азии мы часто видим, что правительства занимаются вещами, которые частный сектор мог бы сделать более эффективно... По понятным причинам во время кризиса 2008 года государства усилили свою роль в экономике, но ее потом не снизили, когда условия в экономике улучшились, – отметила глава МВФ. По ее мнению, частные компании во многих случаях могут более оперативно реагировать на колебания цен и другие меняющиеся рыночные условия. Глава фонда считает, что страны региона могли бы повысить среднесрочные темпы экономического роста и укрепить устойчивость региона к шокам путем усиления мер по приватизации и реструктуризации госпредприятий и реформированию их корпоративного управления. Она также отдельно остановилась на вопросе борьбы с инфляцией – теме, которая сегодня является одной из наиболее актуальных для всех стран мира. Будучи опытным макроэкономистом, Кристалина Георгиева подчеркнула критическую важность координации между денежно-кредитной политикой центрального банка и налогово-бюджетной политикой правительства. – Если денежно-кредитная политика ужесточается, но при этом проводится либерализация налогово-бюджетной политики и в экономику вливается больше денег, это подрывает задачу центрального банка. Аналогия, которую я обычно использую, такая: когда вы едете на машине, то денежно-кредитная политика фактически нажимает на педаль тормоза, а если в то же время налогово-бюджетная политика нажимает на газ, то поездка будет очень некомфортной, – отметила она. Глава МВФ считает важным, чтобы бюджетная политика была направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, «но не разбрасывала деньги щедро по всей экономике, потому что это заставляет центральный банк ужесточать свою политику, ведущую к увеличению рисков замедления роста». По ее оценке, «Казахстан проводит достаточно осмотрительную денежно-кредитную политику, и принимаемые меры приносят позитивные результаты». – Мы считаем, что шаги, предпринятые Национальным банком, являются правильными: увеличение базовой ставки привело к тому, что инфляция начала снижаться. Одно из преимуществ независимого центрального банка заключается в том, что он способен реализовывать политику, которая может быть непопулярной, но необходимой для страны, – добавила она. В свою очередь заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл добавил, что экономика Казахстана имеет преимущество в виде больших буферных резервов, а также придерживается гибкого валютного курса, помогающего справляться с шоками. – Казахстан способен преодолевать риски и бороться с неопределенностью в будущем. Финансовая система находится в хорошем состоянии, под хорошим надзором, поэтому мы здесь не видим рисков нестабильности или валютного кризиса, – подчеркнул он. Согласно последнему прогнозу МВФ, экономика Казахстана в 2023 году вырастет на 4,3%, а в 2024-м рост ускорится до 4,9%. #казахстан #РК #ВВП #МВФ #макроэкономика