Не жмите на две педали

На минувшей неделе Казахстан посетила делегация Международного валютного фонда (МВФ). Возглавлявшая ее директор-распорядитель структуры Кристалина Георгиева приняла участие в работе Международного форума Астана, была принята Президентом страны, а также выступила с лекцией перед студентами Nazarbayev University и побывала в Алматы.

В Алматы глава МВФ приняла участие в открытии Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Данный офис будет помогать странам-членам в разработке более устойчивой политики и институциональных основ в таких областях, как бюджетная, денежно-кредитная и финансовая политика, а также статистика. Кроме того, его специалисты намерены помогать Национальному банку, министерствам и ведомствам проводить более согласованную экономическую политику.

– Объединение усилий стран, решающих общие проблемы, приверженных развитию глобальных организаций, таких как МВФ, способствует достижению взаимопонимания. Это поможет избежать проведения политики, направленной на получение краткосрочных выгод в ущерб соседям и всеобщему будущему процветанию, – отметила Кристалина Георгиева в ходе открытия центра.

В рамках заседания «круглого стола» с представителями СМИ директор-распорядитель МВФ поделилась своим видением ситуации в экономике Казахстана, ее дальнейших перс­пектив и имеющихся рисков.

В частности, она отметила, что республики Центральной Азии продемонстрировали высокую устойчивость на фоне масштабных геополитических проблем 2022 года, экономический рост в регионе составил 4,8%. При этом страны – экспортеры нефти, такие как Казахстан, смогли улучшить перспективы в результате рос­та цен на энергоносители. Вместе с тем для устойчивого экономического роста в перспективе необходимы структурные реформы.

Ссылаясь на исследования фонда, Кристалина Георгиева сказала, что структурные реформы могут повысить производство в регионе на 5–7% в среднесрочной перспективе. Речь, в частности, идет о повышении эффективности инвестирования в человеческий капитал.

– Мы живем в быстро меняющемся мире, и те профессии, которые понадобятся лет через пять, может быть, сейчас даже не существуют, и нужно наращивать потенциал быстрой адаптации к стремительным изменениям структуры экономики и изменениям на рынке труда, а также создавать стимулы для бизнеса, побуждая его инвестировать в человеческий капитал, – сказала Кристалина Георгиева.

Еще одно перспективное нап­равление реформ касается разгосударствления экономики.

– В Центральной Азии мы часто видим, что правительства занимаются вещами, которые частный сектор мог бы сделать более эффективно... По понятным причинам во время кризиса 2008 года государства усилили свою роль в экономике, но ее потом не снизили, когда условия в экономике улучшились, – отметила глава МВФ.

По ее мнению, частные компании во многих случаях могут более оперативно реагировать на колебания цен и другие меняющиеся рыночные условия. Глава фонда считает, что страны региона могли бы повысить среднесрочные темпы экономического роста и укрепить устойчивость региона к шокам путем усиления мер по приватизации и реструктуризации госпредприятий и реформированию их корпоративного управления.

Она также отдельно остановилась на вопросе борьбы с инфляцией – теме, которая сегодня является одной из наи­более актуальных для всех стран мира. Будучи опытным макроэкономистом, Кристалина Георгиева подчеркнула критическую важность координации между денежно-кредитной политикой центрального банка и налогово-бюджетной политикой правительства.

– Если денежно-кредитная политика ужесточается, но при этом проводится либерализация налогово-бюджетной политики и в экономику вливается больше денег, это подрывает задачу центрального банка. Аналогия, которую я обычно использую, такая: когда вы едете на машине, то денежно-кредитная политика фактически нажимает на педаль тормоза, а если в то же время налогово-бюджетная политика нажимает на газ, то поездка будет очень некомфорт­ной, – отметила она.

Глава МВФ считает важным, чтобы бюджетная политика была направлена на поддерж­ку наиболее уязвимых слоев населения, «но не разбрасывала деньги щедро по всей экономике, потому что это заставляет цент­ральный банк ужесточать свою политику, ведущую к увеличению рисков замедления роста».

По ее оценке, «Казахстан проводит достаточно осмотрительную денежно-кредитную политику, и принимаемые меры приносят позитивные результаты».

– Мы считаем, что шаги, предпринятые Национальным банком, являются правильными: увеличение базовой ставки привело к тому, что инфляция начала снижаться. Одно из преимуществ независимого цент­рального банка заключается в том, что он способен реализовывать политику, которая может быть непопулярной, но необходимой для страны, – добавила она.

В свою очередь заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл добавил, что экономика Казахстана имеет преимущество в виде больших буферных резервов, а также придерживается гибкого валютного курса, помогающего справляться с шоками.

– Казахстан способен пре­одолевать риски и бороться с неопределенностью в будущем. Финансовая система находится в хорошем состоянии, под хорошим надзором, поэтому мы здесь не видим рисков нестабильности или валютного кризиса, – подчеркнул он.

Согласно последнему прог­нозу МВФ, экономика Казах­стана в 2023 году вырастет на 4,3%, а в 2024-м рост ускорится до 4,9%.