Фото: rb.ru
В мире
Небоскреб вместимостью 5 млн человек построят в пустыне Саудовской Аравии

Саудовская Аравия объявила о планах построить небоскреб Mirror Line из зеркального стекла длиной 120 км. Он будет располагаться в пустыне и обойдется стране в $1 трлн. Mirror Line станет частью пустынного города Neom, о котором наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман объявил в январе 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rb.ru.

Mirror Line будет состоять из двух зданий высотой около 500 м, которые будут проходить параллельно друг другу через 120 км пустынных, прибрежных и горных ландшафтов. Принц Мохаммед хочет завершить строительство к 2030 году, но по словам инженеров, на это может потребоваться 50 лет.

Поскольку здание очень длинное, его расположат на опорах с учетом кривизны Земли, а под ним будет находиться высокоскоростная железнодорожная линия. Небоскреб будет простираться от залива Акаба через горный хребет и побережье до пустынного «аэротрополиса».

По словам Салмана, проект задуман так, чтобы жители могли добираться друг до друга за 5 минут ходьбы, а также перемещаться из одного конца здания в другой в течение 20 минут. Как сообщается, Mirror Line будет питаться возобновляемой энергией.

По данным Wall Street Journal, здания будут вмещать 5 млн человек и, помимо скоростного поезда, включать причал для лодок. Питание для жителей будет обеспечиваться за счет вертикального земледелия, которое планируется интегрировать в стены блестящих зданий. По сообщениям, жители смогут оформить подписку на трехразовое питание.

В Mirror Line также будет расположен стадион на высоте примерно 300 м над землей. Салман утверждает, что здания будут полностью углеродно-нейтральными и безопасными для окружающей среды. Он также надеется, что сам проект Neom создаст тысячи новых рабочих мест и поможет богатой нефтью стране снизить зависимость от природных ресурсов.

Однако проект сталкивается и с некоторыми сложностями. Neom может не получить иностранных инвестиций из-за проблем в отношениях с западными странами, связанных с обвинениями в нарушении прав человека. Некоторые также задаются вопросом, не слишком ли амбициозны разрабатываемые проекты.

Ранее из-за трудностей с финансированием Саудовская Аравия отказалась от планов построить небоскреб высотой 1,6 км, который стал бы самым высоким в мире. Сейчас финансирование Mirror Line и Neom обеспечивается за счет высокой стоимости нефти.

Специалисты по экологическому планированию также опасаются, что Mirror Line нарушит миграционные пути перелетных птиц, а зеркальное остекление зданий запутает их еще сильнее.

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