Книжные выставки пройдут по стране

Культура,Литература
7
Дана Аменова
специальный корреспондент

В разных регионах страны пройдут мероприятия, интересные широкой читательской аудитории 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, сегодня по всей стране проходит шестой тематический день – «Кітап. Тарих. Шежіре», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В этот день в библиотеках, учреждениях культуры и образования по республике будут организованы книжные выставки, экспозиции редких и ценных изданий, презентации реставрационных работ и мастер-классы.

Этот день даст возможность глубже понять ценность книги не только как источника знаний, но и как части исторического и духовного наследия.

#библиотеки #МКИ #Неделя книги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]