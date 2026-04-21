Книжные выставки пройдут по стране

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, сегодня по всей стране проходит шестой тематический день – «Кітап. Тарих. Шежіре», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В этот день в библиотеках, учреждениях культуры и образования по республике будут организованы книжные выставки, экспозиции редких и ценных изданий, презентации реставрационных работ и мастер-классы.

Этот день даст возможность глубже понять ценность книги не только как источника знаний, но и как части исторического и духовного наследия.