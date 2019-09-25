Недоношенному младенцу провели уникальную операцию в Актау
Детский кардиохирург из Актау Ернур Ордабаев провел уникальную операцию на открытом сердце недоношенной малышки. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает Lada.kz.
На базе областного перинатального центра "Мать и дитя" детский кардиохирург Ернур Ордабаев провел уникальную операцию на открытом сердце недоношенного ребенка по лигированию (закрытию) открытого артериального протока.
"Малышка родилась недоношенной, весила всего 1100 граммов. У малышки открытый артериальный проток заливал легкие, что тормозило нормальное развитие девочки. После операции малышка чувствует себя хорошо. На 37 сутки после рождения вес ребенка составляет уже 2669 граммов. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, и уже находится дома с мамой", – сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.