Недоступные из-за сбоев услуги Минсельхоза назвал глава Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о проблемах с информационными системами госорганов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Многие услуги будут недоступны из-за проблем с информационными системами госорганов», - сказал Багдат Мусин.

В качестве примера он привел Министерство сельского хозяйства. Речь идет в целом о 8 госуслугах:

- выдача ветеринарных справок,

- выдача ветеринарного паспорта,

- предоставление земельных участков для строительства объектов в черте населенных пунктов,

- предоставление сведений из государственного земельного кадастра,

- определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка,

- подготовка и выдача актов на земельный участок,

- предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка,

- согласование проектируемого земельного участка с графическими данными автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.

«Таким образом, госорганам необходимо до конца года снизить сбои в работе информационных систем и обеспечить доступность всех электронных услуг», - резюмировал глава МЦРИАП.