Негасимый факел цивилизации

Речи юбилейные и программные

Праздник праздником, а отставить в сторону дела и заботы никак нельзя. Вот почему центральное юбилейное событие – ХХХI заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ. Началось оно после церемонии возложения цветов к мемориалу основателя Турецкой Республики Мус­тафы Кемаля Ататюрка и проходило в Анкаре, в штаб-квартире Организации тюркской культуры. Сначала прозвучали краткие приветствия министра культуры и туризма Турецкой Республики Омера Челика, его коллег из стран-членов и наблюдателей организации. Собравшихся поздравил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов. После окончания церемонии вручения юбилейной медали «20 лет ТЮРКСОЙ» Дюсен Курабаевич рассказал о том, что сделано, а также о том, каковы планы на ближайшее время.

Можно только пожалеть, что границы газетного отчета не позволяют как можно более полно осветить событийный годичный круг, прошедший под благоприятной «звездой Эскишехира». Не говоря о том, что за 20 плодотворных лет произо­шло так много выдающегося во всех областях тюркской культуры, широкомасштабного и незабываемого, что этот энциклопедический охват вызывает восхищение и желание вновь и вновь возвращаться к концертам, спектаклям, выставкам, конференциям…

Не стал исключением и настоящий год – Год Эскишехира. Назовем основные мероприятия: концерт традиционной музыки тюркского мира; Навруз-2013 (факелы Навруза доставили 21 марта из тюркоязычных стран в Эскишехир 250 артис­тов) в Кембридже и Лондоне; исполнение оратории Аднана Сайгуна «Юнус Эмре», посвященной памяти великого средневекового гуманиста; в скором времени оратория прозвучала в Нью-Йорке, Анкаре и Стамбуле; 16-й пленэр молодых художников; презентация нового альбома Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ; совещание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. А вскоре – опять-таки в Эскишехире – пройдет конгресс редакторов литературных журналов, тема симпозиума, который состоится во время конгресса, необыкновенно важна: переводы на тюркские языки.

Была также поддержана и замечательная традиция ТЮРКСОЙ – объявлять Год памяти выдающегося деятеля литературы и искусства.

2013-й посвящен казахскому композитору Мукану Тулебаеву. Летом прошел оперный фестиваль, на котором исполнялись произведения замечательного музыканта, а сейчас готовится премьера оперы «Биржан и Сара».

Кроме того, Неделя молодежи и спорта Турецкой Республики, встреча руководителей государственных театров, творческая лаборатория фотохудожников, первый фестиваль традиционной музыки «Голос Каратау», международный форум «Золотая колыбель тюркского мира», концерт в честь сентябрьского саммита глав тюркоязычных государств (Габала, Азербайджан). Накануне юбилейных мероприятий ТЮРКСОЙ­ в Париже и Страсбурге представила искрометное произведение Узеира Гаджибекова, первый, образно выражаясь, тюркский «мюзикл» – блиста­тельную оперетту «Аршин Мал Алан». Не оставляет ТЮРКСОЙ­ без внимания и кинематографистов, и фольклорные ансамбли, и мастеров прикладного искусства.

Особо, и справедливо конечно, остановился Д. Касеинов на издательских программах. Альбомы, журналы, книги… И каждое издание вполне можно считать уникальным, открывающим нечто новое, предлагающим расширенное, углубленное видение, привлекающим исследователей. Таков перевод на турецкий язык чувашского эпоса «Улып», таков активно востребованный во многих странах, впервые составленный, редчайший по полноте представленного материала «Биобиблио­графический словарь тюркологов Евразии», два тома которого пришли к читателю.

И весьма популярен обновленный интернет-сайт Международной организации тюркской культуры: здесь все стороны, все области работы ТЮРКСОЙ.

Все это, как говорится, «в активе». А что же в перспективе?

Что год грядущий нам готовит

Новые планы, новые намерения составлялись всем миром, всем тюркским миром. О некоторых (всего в подготовительных материалах ХХХI заседания Постоянного совета, составивших программу деятельности ТЮРКСОЙ, десятки позиций) речь шла и в выступлении генерального секретаря. 2014-й – это Год Казани как культурной столицы тюркского мира (в столице Татарстана весь год будут проходить Дни культуры тюркских народов), а также Год турк­менского поэта Махтумкули Фраги и кыргызского поэ­та Токтогула.

Памяти классика кыргызской и мировой литературы будет посвящен международный форум «Чингиз Айтматов и его Иссык-Кульский форум». Он пройдет в Кыргызстане. А в Казахстане вновь состоятся международные фестивали традиционной музыки: «Деде Коркут» в Кызылорде и «Музыка Великой степи» в Караганде.

Празднование Навруза и Сабантуя. Оперные и хореографические, музыкальные, драматические и кинофестивали. Пленэры. Симпозиумы. Творчес­кие лаборатории. Концерты. Совещания. Семинары. Заседания. Художественные и фотовыставки. Конкурсы, конференции, обменные поездки, диалоги… Журналы, памятные календари, каталоги… Обширнейшая «дорожная карта», маршрутный лист современной тюркской культуры, искусства и литературы.

Предполагаемые цели и намерения, безусловно, впечатляют. А как обстоит дело с уверенностью в осуществлении? С ответом на важный вопрос промедления не было. Убеждали события, прошедшие в юбилейные дни. Участники ХХХI заседания Постоянного совета присутствовали на открытии в штаб-квартире ТЮРКСОЙ художественной выставки. Показывались работы, созданные в дни ХV пленэра. Покоряет искренностью, красочным изяществом, глубиной замысла картина азербайджанского живописца Акшина Казимова «Мост дружбы»: над символическим мостом развеваются флаги «стран ТЮРКСОЙ». А от «Лошадей» казахского художника Шыныбая Примбаева невозможно оторваться: точность сложной, «широкопанорамной» композиции, неподдельная сердечная влюбленность в степь, в жизнь земляков, верность заветам великого Абылхана Кастее­ва. На выставке несколько полотен Ш. Примбаева, можно сказать, мини-экспозиция. Незабываем нежно-элегический стамбульский пейзаж как бы в светло-пепельной туманной дымке.

Турецкая столица представлена и на акварели Рушана Шамсутдинова (Татарстан). Знакомясь с выставленными произведениями в целом, убеждаешься, что показаны разные работы: пейзажи, орнаментальные и жанровые композиции, абстракции и даже элегантно-фантасмагоричес­кие этюды. Одним словом, никакой заданности, скованности строгими правилами, а, бесспорно, талантливые вещи интересны и неординарны.

Экспозицию в штаб-квартире ТЮРКСОЙ можно считать событием заметным, но как бы не для широкой публики. Как и прекрасный концерт скрипичной музыки, прошедший в Билкентском университете, в зале им. Ахмета Аднана Сайгуна. Здесь для юных слушателей играли музыканты Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ. Художественный руководитель – профессор консерватории им. Курмангазы Анвар Акбаров. Исполнялась высокая классика: «Испанский танец» Мануэля де Фальи, «Вальс-скерцо» Чайковского, «Полонез» и «Оригинальные вариа­ции» Венявского, «Соната» Изаи, «Наварра» Сарасате, «Эстреллита» Понсе. Репертуар, признаться откровенно, далеко не простой.

Довлетмурат Овезмурадов, Джумаш Дюрусалиев, Рамина Мукушева, Арслан Сайфи, Керем Тунсер, Анастасия Субракова (кстати, хакасская скрипачка исполнила и собственное сочинение, посвященное празднику первого айрана) – вдохновенные молодые мас­тера, продемонстрировавшие безукоризненную инструментальную технику, простоту, естественность и соразмерность гармоничной интерпретации. «Выразительно, содержательно, высокопрофессионально!» – вот какие слова вполне заслужены выступавшими в зале Аднана Сайгуна.

На следующий день в Концертном зале Президентского симфонического оркестра прошел торжественный юбилейный концерт. Была исполнена праздничная увертюра Сердара Фараджева «ТЮРКСОЙ», произведение сильное, впечатляюще пронизанное тюркскими мелодическими вкрап­лениями. Это было выразительное вступ­ление к двум частям великолепного музыкального представления, по своей красочности и размаху с первой ноты покорившего огромный зал. Собравшиеся восторженными аплодисментами отзывались на арию Гасан-хана из оперы Гаджибекова «Кёроглы» и «Казахский вальс» Хамиди, на романс Алябьева «Соловей» и казахские народные мелодии, на алтайское горловое пение и Концерт для скрипичного квартета Вивальди. Прозвучали также кыргызские, татарские, азербайджанские, тувинские, якутские, туркменские музыкальные произведения от арии Сары из оперы Тулебаева до «Кёроглы» Аднана Сайгуна. Всесторонний музыкальный порт­рет тюркской культуры…

Исполнители – Серкан Кокадере, Азат Бикчурин, Регина Валеева, Юлиана Кривошапкина, Эльмира Канабергенова, Жупар Габдулина, Игорь Подгоряну, Рустем Валеев и др. За дирижерский пульт поднимались Рауф Абдуллаев, Канат Ахметов, Толга Тавиш, Евгений Хохлов. Финальным концертным номером – «Кочекче» Кемаля Еркина – дирижировал блистательный маэстро Ренгим Гокмен, художественный руководитель Президентского симфонического оркестра. Когда отзвучали последние аккорды и на просцениум вышли участники торжественного концерта, слушатели встали и долгими благодарными аплодисментами приветствовали артистов.

Пять юбилейных дней ТЮРКСОЙ поразили и покорили предельной событийной концентрацией. Помимо того, о чем уже рассказано, состоялись также торжественные приемы от имени генерального секретаря Международной организации тюркской культуры Дюсена Касеинова и от имени министра культуры и туризма Турецкой Республики Омера Челика, прием в посольстве Республики Казахстан, где гостей радушно встречал глава дипломатического представительства Жансеит Туймебаев.

Много встреч, еще больше разговоров, знакомств, интервью, фотографий на память, автографов, нескончае­мый вихрь впечатлений. Из огромного количества впечатлений выбираю только три: они вполне точно, знаменательно передают хорошее, оптимистическое настроение всего юбилейного события. Фойе Концертного зала Президентского симфонического оркестра. Здесь установлены большие, сияющие первоснежной белизной плоскос­ти, и зрители цветными фломастерами пишут добрые слова о ТЮРКСОЙ, о самом концерте, о духовной красоте и неповторимости великого тюркского мира.

«Мариотт-отель». На концертной эстраде банкетного зала Рустам Валеев, виртуозный гармонист, вдохновенно пленяющий вереницей зажигательных татарских мелодий. Всем присутствующим просто не терпится пуститься в пляс. За нашим праздничным столом тост в честь 20-летия ТЮРКСОЙ произносит Несми Чамаш, директор департамента культурных и общественных отношений муниципалитета города Самсуна. Здесь в ноябре на сцене оперного театра состоится премьера оперы «Биржан и Сара». Как близким людям г-н Чамаш показывает нам в айфоне изобра­жение симпатичного ясноглазого мальчишки – внука.

Значит, до встречи в Самсуне и в ожидании дальнейших многочисленных событий во славу многогранной тюркской культуры!

Константин КЕШИН