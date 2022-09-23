Неизвестный распылил перцовый баллончик в школе Павлодара – 15 детей попали в больницу

15 учащихся оказались в больнице после того, как неизвестный распылил перцовый баллончик в школе города Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Как проинформировал заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара подполковник гражданской защиты Тлекжан Галямов, 23 сентября около 11:00 часов в среднеобразовательной школе №33 в поселке Ленинский неизвестный распылил перцовый баллончик в коридоре второго этажа.

Из здания школы эвакуировали 672 учащихся.

15 детей были госпитализированы в областную детскую больницу.

На месте находятся скорая помощь, полиция и спасатели.