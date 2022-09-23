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Неизвестный распылил перцовый баллончик в школе Павлодара – 15 детей попали в больницу
15 учащихся оказались в больнице после того, как неизвестный распылил перцовый баллончик в школе города Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
Как проинформировал заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара подполковник гражданской защиты Тлекжан Галямов, 23 сентября около 11:00 часов в среднеобразовательной школе №33 в поселке Ленинский неизвестный распылил перцовый баллончик в коридоре второго этажа.
Из здания школы эвакуировали 672 учащихся.
15 детей были госпитализированы в областную детскую больницу.
На месте находятся скорая помощь, полиция и спасатели.