Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб

Общество
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Владимир Осипов

В одной параллельной реальности жили-были два села. Одно называлось Верхним, а другое – Нижним. И разделяла их только речка.

рисунок Николая Веревочкина

А так соседствовали дружно, и каждый селянин был при деле. Кто-то пахал в поле, кто-то учил в школе, один месил глину, другой управлял общиной.

Были и журналисты. По одному на каждое село. Вещали по радио. Иногда бывали биты за необъективность, а потому старались работать профессионально. Но однажды в параллельную реальность провели Интернет.

Вот где началась потеха. Жить стало гораздо интереснее. Если журналисты выходили в эфир раз в сутки, то Интернет завалил новостями. У журналистов новос­ти так себе, максимум агроном в очередной раз «навесит» фингал трактористу. А в Интернете сенсация за сенсацией. То инопланетяне атакуют, то в куче компоста какая нечисть заведется.

Про тракториста стали придумывать, что его агроном из ревности «прессует», мол, к его жене клинья подбивает. Агроном устал объяснять, что холост. И даже вынужден был, позабыв о работе, собрать в клубе всех жителей и устроить очную ставку с трактористом, где прилюдно объяснил, что фингал соседу навесил совсем по другой причине, в силу, так сказать, политичес­ких разногласий. Тракторист из Нижнего села, где модно носить синие носки, а он из Верхнего, где в тренде – красные носочки. Поспорили за рюмкой чая – и вот результат.

– Любишь все синее – получи бланш, – сказал агроном, – деликатно умалчивая о том, что синяк вышел фиолетовым.

Тракторист, приглашенный в клуб на разбор полетов, тоже не остался в долгу. Решил взять реванш и врезал агроному: мол, любишь красное – ходи с бордовым носом.

Люди оценили накал страстей, и с тех пор в клубе не протолк­нуться. Агроном с трактористом теперь ток-шоу ведут – «Без рук» называется.

Правда, некому стало сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб. Так рассудили селяне, погружаясь в «монетизацию» своих аккаунтов.

Вот и журналисты, глядя на всю эту вакханалию, слетели с катушек. Им ведь тоже нужен слушатель. Пригласили на подкаст глав двух общин и давай их пытать, сколько зарабатывают, сколько детей, какие часы носят? Нелегкая жизнь началась для бургомистров. Что ни шаг, то общественное порицание. Но если журналисты просто докучали провокационными вопросами, то некоторые борзописцы из Интернета стали сочинять небылицы ради дополнительных просмотров в своих инстаграмах.

Один и вовсе придумал страницу в социальной сети, которую назвал «Выдуманные новости». И давай фонтанировать: «У главы общины – десять любовниц», «Деревенский клозет по цене автомобиля. Сколько денег отмыли на общественном нужнике?», «Бургомистр – тайный масон». Что ни заголовок, то сенсация! А народ, ведомый страстями, уже и забыл, что новости выдуманные, начал митинговать, требуя справедливости.

Так и жили, весело и хайпово, пока не пришла пора собирать урожай. И тут оказалось, что завозной хлеб дюже дорогой, и заработки с Интернета позволяют безбедно жить только одному человеку – тому, кто новости придумывал.

В итоге два села поссорились. Те, что ходили в синих носках, предъявили претензию агроному, который не дал выйти в поле трактористу. Те, что ходили в красных носках, обвинили тракториста, который донимал почем зря жену агронома и тем самым дестабилизировал аграрную сферу.

Закончилось тем, что поставили два пограничных столба и перестали ходить друг к другу в гости. Что не мешало ругаться в Интернете. И это только начало грустной истории…

#интернет #сенсация #СМИ #выдуманная история #хайп #новости #ток шоу

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