Некоторые курсы на Skills Enbek станут бесплатными для социально уязвимых слоев населения

Общество
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Для обучения необходимо подтвердить соответствие статуса с помощью ЭЦП

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

АО «Центр развития трудовых ресурсов» продолжает работу над развитием цифровой экосистемы занятости. Так, на платформе Skills Enbek создана вкладка «Социальное», где казахстанцам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, будет предоставлена возможность пройти обучение по некоторым платным курсам на бесплатной основе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Чтобы начать обучение, необходимо подтвердить соответствие статуса посредством ЭЦП при выборе курса во вкладке «Социальное». После успешного прохождения проверки курс станет доступен в личном кабинете пользователя.

На данный момент в новом разделе размещено несколько курсов с сурдопереводом по прикладным специальностям, таким как войлоковаляние и шитье, а также по навыкам в области экологического и социального просвещения. Эти курсы разработаны общественным фондом «Qolqanat Foundation» в рамках проекта «Инклюзивное ремесло» реализованного при поддержке USAID.

Платформа Skills Enbek является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса. С момента запуска на Skills Enbek размещено более 600 курсов по различным направлениям, половина из которых доступны на бесплатной основе. Платформа уже привлекла свыше 474 тыс. зарегистрированных пользователей, из которых более 390 тыс. успешно завершили обучение, отметили в министерстве.

#занятость #бесплатно #Минтруда #обучение #курсы #Skills Enbek

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