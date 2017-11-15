Некоторые указы Президента РК утратили силу

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о признании утратившими силу некоторых указов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан
В соответствии с пунктами 13 и 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 14 ноября 2017 года
№ 583
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых указов Президента Республики Казахстан
1. Указ Президента РК от 5 марта 2007 года № 294 "О перечне объектов, не подлежащих передаче в концессию" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 7, ст. 80).
2. Указ Президента РК от 28 июня 2012 года № 348 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 марта 2007 года № 294 "О перечне объектов, не подлежащих передаче в концессию" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 60, ст. 819).
3. Подпункт 2) пункта 1 Указа Президента РК от 25 июля 2014 года № 866 "О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года, № 1466 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение" и от 5 марта 2007 года № 294 "О перечне объектов, не подлежащих передаче в концессию" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 46-47, ст. 458.).
4. Указ Президента РК от 14 января 2016 года № 172 "О перечне объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 3-4 ст. 11.).