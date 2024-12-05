Некоторым казахстанцам предоставят скидку на товарный газ

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

Минэнерго совместно с АО QazaqGaz Aimaq объявило о запуске в декабре 2024 года пилотного проекта, направленного на поддержку граждан, получающих адресную социальную помощь (АСП) и жилищную помощь (ЖП) в городе Шымкент и ЗКО, сообщает Kazpravda.kz

Фото: aimaq.kz

В рамках пилотного проекта жители данных регионов, получающие АСП и ЖП, смогут воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис «Социальный кошелек» на главной странице приложения eGov Mobile.

Граждане, со статусом АСП и ЖП получат SMS-сообщения от номера 1414 о доступности скидок в виде ваучеров на товарный газ. Ваучеры нужно активировать в сервисе «Социальный кошелек».

Для удобства потребителей, им достаточно указать в приложении только лицевой счет адреса проживания. При этом нет необходимости потребителям предоставлять документы на жилье (собственное/ арендуемое).

«Размер скидки может достигать до 24% от начисленной суммы за газ. Скидка распространяется на объем газа, потребленного в пределах норм, утвержденных акиматами города Шымкента (631 м3/мес) и ЗКО (833 м3/мес)», – уточнили в ведомстве.

Пилотный проект будет реализовываться на протяжении пяти месяцев, он ориентирован на цифровизацию и масштабирование на другие регионы.

В Минэнерго добавили, что инициатива реализуется в рамках Послания президента РК «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года, где глава государства отметил важность направленности государственной поддержки нуждающихся граждан.

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