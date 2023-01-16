Нелегально проживающих в Южной Корее казахстанцев стало меньше – МИД

По данным министерства, около 7-8 тысяч казахстанцев сейчас находятся в Южной Корее. Было около 11-12 тысяч человек.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров отметил результаты, достигнутые в рамках создания «зеленого коридора» для нелегалов - казахстанцев, желающих покинуть Южную Корею, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Согласно последним данным, количество наших незаконных мигрантов в Южной Корее сократилось. Около 7-8 тысяч казахстанцев сейчас там находятся. Было около 11-12 тысяч человек. Большинство воспользовались этим «зеленым» коридором. Да и без него они могут спокойно выезжать», - сообщил на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

По его словам, посольство Южной Кореи также ввело практику выдачи специального разрешения перед тем, как приехать в страну по безвизовому режиму.

«Нужно предъявить все необходимые документы - авиабилет, страховку, обратные билеты и страховку. То есть, как раньше наши граждане не могут поехать и остаться там», - резюмировал спикер.

