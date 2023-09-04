Нелегальные сигареты на 67 млн тенге выявили в Атырау

В городе Атырау выявлена нелегальная табачная продукция стоимостью 67 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов минфина РК.

Фото: пресс-служба КГД

В ходе рейда департамент госдоходов по Атырауской области выявил 96 069 пачек нелегальных сигарет на 67 178 454 тенге.

«Предприятие работало без регистрации в качестве оптового реализатора табачных изделий в органах государственных доходов. На сегодня составлен акт налоговой тематической проверки, материалы которой будут переданы в суд для принятия процессуального решения», – подытожили в КГД.