Нелегкая доля

– По адресу, указанному в моем договоре, должны были строить таунхаус на четыре квартиры. Знаю, что договор по нему заклю­чила еще одна семья. Вместе мы «перешли» на другой адрес. Застройщик нас успокаивает: «Не переживайте, построим. Если не устраивают сроки, отдадим деньги».

С того времени вкладчица ждет своих денег. Конкретную дату возврата в компании не называют, говорят, что вернут. Когда деньги будут...

– Устроили и цена, и месторасположение будущего дома. Выбор пал на ИП «Строй дом». Впечатлил солидный офис, посетители и менеджеры бойко обсуж­дали красивые проекты. В начале октября компания-застройщик пообещала начать строительство. Мы живем недалеко от места предполагаемой застройки, видим – никакого движения нет. В компании нам объяснили, что ждут строительную бригаду из другой страны, нашим, мол, доверия нет. В январе нынешнего года встретилась с руководителем ИП Евгением Логашкиным. Он сказал, что данный участок не приобретен, владелец отказался его продавать. Мне предложили вариант по другому адресу, я согласилась. Но и там оказалась тишина. В конце января решила подать заявление на расторжение договора и возврат денег. Его долго не принимали: то руководства не было, то юриста. Взяли лишь только после того, как вызвала наряд полиции. Я этому вижу одно объяснение – просто тянули время, – рассказала Ольга Арстанова.

Год прошел, а стройка так и не началась. Мало того, по словам вкладчиков, владельцы земельных участков по адресам, где сог­ласно договорам уже должны были достраиваться таунхаусы, не собираются продавать их компании-застройщику.

Вот только все это слишком затягивается, а цены на строительство растут чуть ли не каждый месяц. Есть подозрение, что наши деньги «крутят», используют в личных целях. Когда из-за этой ситуации стала вникать в деятельность ИП «Строй дом», узнала, что по нему уже есть несколько решений суда и прекращений дел по медиативному соглашению. Кто-то получил назад свои деньги, кто-то уже рукой махнул, распрощавшись с ними. Понимаю, что если в суд обращаться, дело будет двигаться в час по чайной ложке. Но иначе, видимо, никак нельзя, – говорит женщина.

Альфия Утегенова заключила договор на 8 млн тенге в мае прошлого года. Въехать в новое элитное жилье должна была в этом году. Женщины признают свою ошибку: поведясь на внешний антураж офиса, красивые проекты и бодрые заверения застройщика, они забыли о самом главном – спросить у него разрешительные документы на строительство.

Как сообщил адвокат вкладчиков Тлек Жумангалиев, 12 мая направлены заявления в департамент полиции и областную прокуратуру.

– Я выступаю от имени Ольги Арстановой, Альфии Утегеновой и Дархана Арыстанова. Ко мне они обратились 4 мая, – рассказал адвокат. – Есть еще потерпевшие. Сейчас 14 граждан ждут 20 мая, руководитель ИП «Строй дом» дал им устное обещание вернуть деньги. В договорах застройщик указал, что будет строить и продавать квартиры по трем адресам в Уральске. Но эти земельные участки не были в праве собственности ИП. Мои доверители встречались с владельцами участков. По словам последних, они не собирались их продавать.

Мы направили запрос в акимат Уральска: получало ли ИП «Строй дом» разрешение на строи­тельство с участием дольщиков, выдавалось ли акиматом архитектурно-проектное задание на строительство таунхаусов? Если окажется, что нет разрешительных документов на строительство и правоустанавливающих на земельные участки по адресам, которые указаны в договорах, будем добиваться привлечения недобросовестного застройщика к предусмотренной законодательством ответственности.

В отличие от Алматы и Нур-Султана, где еще несколько лет назад разбирательства застройщиков с дольщиками были постоянно в топе новостей, в Уральске это лишь второй случай, когда граждане, вложившиеся в строящееся жилье, столкнулись с проблемами. О первом случае мы писали год назад, когда новые многоэтажки расположились в санитарной зоне завода.

Как пояснил заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Уральска Асылхан Хайрлиев, строительство многоквартирного жилья – лицензируемый вид деятельности. Это значит, государство предъявляет к застройщику определенные требования, чтобы защитить граждан. Но, как правило, люди, покупая первичное жилье на этапе строительства, не проверяют документы.

– Если вы решили купить квартиру от застройщика, нужно проверить наличие разрешительных документов: архитектурно-планировочного задания, которое выдается уполномоченным органом в лице отдела архитектуры и градостроительства, согласованного эскизного проекта, проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы по ней, – говорит Асылхан Хайрлиев. – В зависимости от уровня сложнос­ти объекта экспертиза может быть государственной и частной. Чтобы застройщик был вправе привлекать средства дольщиков, он должен иметь также не менее пяти лет опыта ведения строительно-монтажных работ, за время своей деятельности сдать в эксплуатацию 60 тысяч квадратных метров жилья и 30 тысяч квадратных метров административных объектов.

К примеру, если общая жилая площадь 180-квартирного девятиэтажного дома составляет около 10 тыс. кв. м, то компания должна иметь «за плечами» ввод шести таких многоэтажек. По каждому объекту, который застройщик планирует вводить с привлечением средств дольщиков, он должен подать заявление в установленной форме. К вышеназванным до­кументам и заявлению прикладывается акт на земельный учас­ток плюс отчет инжиниринговой компании о наличии завершенного каркаса объекта. То есть, если по проекту строится пятиэтажный жилой дом, значит, должны быть возведены все пять этажей. Только после этого застройщик имеет право заключать договоры на долевое участие. В Уральске по всем правилам оформляли это разрешение компании, которые можно перечесть по пальцам одной руки. ИП «Строй дом» среди них нет.

Сегодня в областном центре чуть ли не на каждом заборе, возведенном вокруг строящегося коммерческого жилья, висят объявления о продаже квартир. Причем в некоторых случаях продажи стартуют еще на фазе заливки фундамента.

По словам самих застройщиков, как правило, к завершению верх­него этажа все квартиры распроданы. Правда, чтобы обойти все правила получения разрешений на привлечение средств будущих домовладельцев, нередко с ними заключают не договоры купли-продажи, а договоры намерения. Покупатель якобы забронировал покупку жилья в строящемся доме.

Как пояснили в горакимате, юридической силы такие докумен­ты не имеют. Это скрытая форма привлечения дольщиков. Порой отсутствие всех разрешительных документов выливается в то, что покупатели годами не могут узаконить свое жилье. К примеру, застройщик заявил возведение пятиэтажки, а потом решил «переиграть» и добавил строению несколько этажей. Ему потребуется время, чтобы привести в соответствие разрешительные документы, а также деньги, чтобы заплатить штраф за допущенное нарушение. Но добавленные в проект этажи после продажи квартир с лихвой перекроют штрафы.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля области отмечают, что были случаи, когда застройщик преподносил строительство малоквартирного блокированного жилья (таунхаусы) как индивидуальную застройку, на которую не требуется ни проекта, ни экс­пертизы. А участок сразу оформ­лял на будущих владельцев

жилья. Это значительно экономило ему деньги и время. Однако при этом были нередки нарушения

СНиПов, ведь «частную» застройку надзорные органы проверить не могут. Как в этом случае быть покупателям? Верить на слово?

Мы привыкли, что если у компании есть офис, то здесь все по закону. Это как в магазине: раз товар на прилавке – значит, соответствует всем нормам и требованиям. Максимум, что может быть – небольшая просрочка «по недосмотру» персонала. И даже в магазине, как говорится, доверяй, но проверяй. В случае приобретения жилья речь идет о миллионах тенге.

Поэтому, как рекомендуют специалисты местных исполнительных органов, в этом случае лучше семь раз проверить... Ведь чем строже компания-застройщик следует всем установленным законом нормам, тем выше вероятность, что свое жилье вы получите в оговоренный срок.

Спешка и опасения, что завт­ра заветные жилые «квадраты» могут значительно подорожать, а также равнодушная невнимательность к наличию или отсутствию у застройщика разрешительных документов могут обернуться затянувшимся на годы судебным разбирательством по возврату вложенных средств. И далеко не факт, что оно окажется успешным.

…В офисе ИП «Строй дом» никакой вывески, что здесь размещается данная компания, я не увидела. Входная зона была заклеена плакатами, рекламирующими… стоматологические услуги. Руководителя ИП также на рабочем месте застать не удалось. Просьба связаться со мной и пояснить позицию компании по отношению к вкладчикам так и осталась без ответа.