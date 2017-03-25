Фото из открытых источников
Немецкий государственный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) перевел €5,4 млрд на счета четырех банков из-за технического сбоя, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
.
По информации Bloomberg, сотрудники KfW оперативно заметили некорректную работу системы и прервали выполнение операций. После анализа произошедшего, как отмечается, ошибка была обнаружена и устранена.
"Все отправленные средства удалось вернуть. Мы сожалеем о случившемся, этот инцидент мог произойти из-за человеческого фактора, повлекшего неверную настройку системы", – уточнили в финансовой организации.
В 2008 году KfW ошибочно перевел €300 млн ($427 млн) в американский инвестбанк Lehman Brothers после того, как последний объявил о банкротстве. В немецком госбанке заявили, что перевод был сделан по ошибке. СМИ назвали KfW "самым глупым банком в Германии".