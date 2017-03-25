Немецкий госбанк по ошибке совершил перевод на €5,4 млрд

В мире
1061
Фото из открытых источников
Немецкий государственный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) перевел €5,4 млрд на счета четырех банков из-за технического сбоя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

По информации Bloomberg, сотрудники KfW оперативно заметили некорректную работу системы и прервали выполнение операций. После анализа произошедшего, как отмечается, ошибка была обнаружена и устранена.

"Все отправленные средства удалось вернуть. Мы сожалеем о случившемся, этот инцидент мог произойти из-за человеческого фактора, повлекшего неверную настройку системы", – уточнили в финансовой организации.

В 2008 году KfW ошибочно перевел €300 млн ($427 млн) в американский инвестбанк Lehman Brothers после того, как последний объявил о банкротстве. В немецком госбанке заявили, что перевод был сделан по ошибке. СМИ назвали KfW "самым глупым банком в Германии".

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Как ИИ помогает педагогам
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Господдержка помогла фермерам
Мастер-класс мирового уровня
Цифровизация становится новой национальной идеей
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Первый звонок прозвучал не везде
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Внимание каждому региону
Наращивая промышленную мощь
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Отечественное производство полного цикла
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

В Китае 41 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна
Цена золота обновила новый рекорд
В США стартует юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН
В Индонезии вулкан выбросил пепел на высоту почти 4 км

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]