Роль ЦА в развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает – Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заявил, что необходимо повышать транпортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза", – заявил Токаев.

Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар.

"В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Со своей стороны, призываем партнеров активнее использовать железную дорогу Казахстан – Туркменистан – Иран, кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты "Актау" и "Курык".

"Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. Нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии Дарбаза – Мактарал позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана", – продолжил Президент РК.

Токаев сообщил, что с 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги Жанаозен – граница Туркменистана.

"Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики", – заключил Глава государства.