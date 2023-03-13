Необходимо утверждать новые ценности – Касым-Жомарт Токаев

Отныне, по его словам, приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении глава государства отметил, что особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности.

"Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что при ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан.

"Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех", – заявил президент.