Необычный пассажир появился в поезде сообщением Атырау — Алматы

Девочка родилась в вагоне поезда по пути из Атырау в Шымкент, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

Фото: Kazpravda.kz

Проводники поезда сообщением Атырау - Алматы вынуждены были освоить новую профессию - акушерскую.

Беременная женщина направлялась из Атырау в Шымкент. 25 мая в пути у неё начались схватки. Принять роды помогли проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова.

"21:52 на свет появилась малышка. Согласно инструкции проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию. После прибытия на станцию Казалинск новорождённую вместе с мамой приняли работники неотложки", - сообщили в пресс-службе "Казакстан темир жолы".