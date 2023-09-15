Неожиданная перспектива «Береке»

Официальное название «Береке» жилой массив получил совсем недавно. Пока еще даже не все жители, а их порядка двух тысяч человек, знают об этом. Впрочем, даже те, кто знает, по-прежнему на вопрос о месте жительства называют 195-й, 275-й или 276-й квартал, в зависимости от того, в каком из них они в свое время получили или купили земельный участок под строительство индивидуального жилого дома.

Раньше эта территория входила в состав Сайрамского района и имела статус сельхозугодий. Близость к городу и относительная дешевизна по сравнению с городскими землями сделала их необычайно привлекательными под частную застройку. А как известно, спрос рождает предложение. Вот и в этом случае вышло так, что районный акимат постепенно раздал участки под ИЖС, выдав новым собственникам государственные акты, хотя по землеустроительным документам земля по-прежнему значилась пашней.

Во всяком случае именно в таком статусе земли вошли в состав Шымкента. Произошло это во время первого этапа расширения Шымкента. Тогда, в 2015 году, в общей сложности 39 населенных пунктов из близлежащих Сайрамского, Толебийского и Ордабасинского районов стали городскими территориями.

Вхождение в город стимулировало ускоренную застройку домов, несмотря на то, что первые жители испытывали колоссальные трудности с обеспечением коммунальными благами. Им приходилось пользоваться в быту электрическими движками, жить на привозной воде и передвигаться по раскисшим от непогоды глиняным дорогам.

Уже потом нашлись предприимчивые люди, которые провели частные электросети и трансформаторы, проложили опять-таки частный водопровод, существенно облегчив быт жителей. Строительство домов пошло веселее, вырос и спрос на земельные участки. Их покупали не только переселенцы из районов, но и военнослужащие-контрактники дислоцируемой неподалеку воинской части.

Окраинный массив новые землевладельцы стали называть новостройка «Сауле», отождествляя его с расположенным по соседству одноименным микрорайоном.

То, что это два отдельных жилых массива, становится совершенно очевидно сейчас, когда между ними разворачивается строительство большой дороги, являющейся продолжением проспекта Кунаева. Давно сформировавшийся и обустроенный микрорайон «Сауле» вытянулся с правой стороны магистральной улицы, а «Береке» растет и строится по левую.

Здесь проходит пятый этап проекта, охватывающий территорию от реки Бадам до воинской части. Строительство продолжения проспекта Кунаева проектировщики задумывали как альтернативный путь, напрямую связывающий южную и северную части горда. Он поз­воляет существенно сократить время в пути.

Местные жители сейчас только и говорят о том, что после завершения строительства трассы, а оно запланировано на 2024 год, достаточно будет 15 минут, чтобы добраться до центра Шымкента. Собственно, в этом и состоит неожиданная перспектива «Береке», которому, как изначально казалось, уготована незавидная судьба тупиковой точки на карте города.

Сейчас для местных жителей поездка в центр города – долгий и мучительный процесс, занимающий как минимум час. Да и то при условии, что повезет не увязнуть в пробке на городских улицах, особенно на въезде в тоннель, давно превратившийся в узкое бутылочное горлышко. Через него в Шымкент попадает и выезжает из мегаполиса весь транспортный поток, движущийся в южном направлении.

От коммуналки до благоустройства

Восемь лет назад, когда пос­тановлением шымкентского городского акимата в 2015 году был оперативно разработан и утвержден план детальной планировки 195-го квартала, о том, что вдоль микрорайона построят такую масштабную дорогу, никто не знал. Не было такого проекта даже в портфеле городских властей.

Редких новоселов больше заботили мысли о том, как пережить зиму без коммунальных благ, а власти решали глобальные вопросы. К примеру, как изыскать в бюджете средства хотя бы на элементарное – прокладку системы энерго- и водоснабжения.

– Еще недавно это был окраинный населенный пункт, а сейчас у местных жителей есть все коммунальные блага, – делает расклад заместитель акима Аль-Фарабийского района города Шымкента Марат Тажибаев. – Люди пользуются качественной водопроводной водой. В нашем районе этот показатель сейчас самый высокий во всем городе и составляет 99,9%. В прошлое ушли частные электросети и тариф за свет, который был в два, а то и в три раза выше, чем у остальных горожан. Естественно, это вызывало недовольство потребителей. Началось асфальтирование дорог. И самое главное – построен магис­тральный газопровод, проложены внут­риквартальные сети. Сейчас управление ЖКХ передает их на баланс филиала «КазТранс­Газа». Со дня на день начнется абонирование потребителей и подключение к газоснабжению.

Возле дома Халиды Бегалиевой, как и ее соседей, уже установлен заветный желтый «ящик». Домохозяйка признается, что природный газ в доме – ее заветная мечта. Еще с тех пор, как почти семь лет назад они с супругом, приехав жить в Шымкент из Кентау, сняли здесь жилье. Когда три года назад заговорили о газификации жилого массива, на семейном совете приняли решение купить землю и строить свой дом именно здесь, на просторе и вдали от городского шума.

Супруг Мадины Баимбетовой, живущей через дорогу, дом строил сам, не имея возможности нанять специальную бригаду. Что-то делать помогали друзья и родственники, но основной объем работы взвалил на свои плечи, на ходу осваивая одну за другой строительные специальности. Семья уже живет в небольшом, но очень аккуратном домике. Конечно, он еще требует приложения хозяйских рук. И видя, с какой тщательностью все сделано, можно не сомневаться, что дом таки превратится в уютное гнездышко, о чем так долго мечтали супруги, в семье которых подрастают четверо детей.

Старшая дочь пошла в этом году в первый класс. Ездить приходится в школу, расположенную в микрорайоне «Сауле». Но в «Береке» уже начали возводить свое учебное заведение по программе «Комфортная школа».

Под учебное заведение в цент­ре микрорайона выделили 4,2 га. Трехэтажное здание школы с отдельно расположенным стадионом и спортплощадками рассчитано на 1 200 мест. Это на перспективу, ведь микрорайон только застраивается, пока в нем порядка 400 домов, а по проекту предполагается около полутора тысяч домостроений.

– Наша компания будет строить вот такую прекрасную школу, – показывает проект начальник участка ТОО «АРТ Курылыс» Алишер Бейсенов. – С 1 сентября начали работы по ограждению территории, установке вагончиков. И сразу же принимаемся за земляные работы. Время поджимает. Срок сдачи здания в экс­плуатацию – декабрь 2024 года. В третьей четверти следующего учебного года дети будут уже здесь учиться.

Родители школьников с нетерпением ждут то время, когда в микрорайоне появится своя школа. Хотя микрорайон «Сауле» и рядом, да и до школы не больше пары километров, взрослые беспокоятся, отправляя своих детей далеко от дома.

– Дочери к восьми утра в школу, – рассказывает Мадина Баимбетова. – В половине восьмого выходит из дома, зимой будет темно в это время. У нас тут один автобус пока ходит, обещают продлить маршрут еще одного, но уже сентябрь, а его нет. Детей много, в автобусе тесно. Да и до остановки приходится идти по бездорожью – ни асфальта, ни тротуаров. Мы еще недалеко от остановки живем, а каково тем, кто живет на другом конце мик­рорайона?

Марат Тажибаев поясняет, что из 28 улиц, которые в этом году в Аль-Фарабийском районе запланировано «одеть» в асфальт, семь расположены как раз в мик­рорайоне «Береке». При этом среди прочих улиц решено благоустроить те дороги, которые П-образно обрамляют жилой массив. После этого по ним организуют движение общественного транспорта – и тогда всем жителям будет значительно ближе идти до остановок.

По мере завершения прокладки коммунальных сетей акцент в «Береке» смещается в сторону благоустройства. В августе завершили строительство спортивной зоны. Футбольное поле и волейбольные площадки, спортивные тренажеры сразу же стали излюб­ленным местом времяпровождения местной детворы. Они опустели только с наступлением нового учебного года. Да и то по вечерам все подростки и молодежь стекаются сюда.

– Здорово, что спортивная площадка появилась, – считает Халида Бегалиева. – Но для малышей там нет ни песочницы, ни игровых элементов. А они ведь тоже хотят, чтобы было как в городе. Если куда-то едем, дети видят, как обустроены такие площадки в центре Шымкента, и спрашивают, когда уже и у нас так будет.

В Аль-Фарабийском районном акимате заверяют, что обязательно порадуют и малышей. Сейчас для этого подыскивают подходящий пустующий земельный участок. Как только оформят его, сразу примутся за создание детской площадки.

Жизнь среди цветов

Жителей «Сауле» и «Береке» объединяет не только большая дорога, но и парк. Его закладка ведется прямо сейчас. Он займет территорию в 2,5 га. Кроме прогулочных аллей здесь построят спортивные площадки, предоставив возможность жителям всех возрастов – от детей и подростков до пожилых людей – поддерживать физическую форму, занимаясь на открытом воздухе.

Строительство пешеходных дорожек, обустройство газона и высадка деревьев и декоративных кустарников завершится уже к концу года.

Рабочие компании ТОО «ГрадСтройСервис» первым делом сделали разметку территории. На завершающий этап уже вышли землеустроительные работы, параллельно начинается установка бордюров. По информации начальника участка Адила Рустемова, коллективу предстоит уложить более 5 тыс. кв м брусчатки, обустроить свыше 13 тыс. кв м газона, высадить 425 саженцев.

По весне парк превратится в зеленую зону, для отдыха в которой будут собираться местные жители. Для микрорайона-новостройки наличие парка по соседству очень важно, учитывая, что в самом жилом массиве зелени пока крайне мало, поэтому и выглядит он неуютным.

По холмам гуляет ветер, разнося разбросанный мусор, пыль грунтовых и гравийных дорог. Пешеходам негде скрыться от палящего солнца, а ходить пешком приходится много, учитывая, что общественный транспорт движется пока только по одной дороге, разделяющей массив пополам.

Увидев на одной из улиц палисадник, высаженный вдоль забора, не смогла пройти мимо, решив познакомиться с хозяевами, чье подворье на фоне других выделяется зеленым островком.

Айсулу Бекмуратова выросла в Шардаринском районе. Этот дом построили вместе с супругом, который работает по контракту в воинской части. С 2014 года они снимали жилье в «Сауле», а как только узнали, что два микрорайона разделит магистральная улица, решили купить земельный участок и построить дом в «Береке». Логично исходили из того, что цены пока на землю здесь вполне приемлемы, да и главе семьи до работы будет близко.

Построив дом, принялись за благоустройство подворья. В саду молодой семьи растут и дают урожай плодовые деревья. Все лето дети лакомились фруктами, выращенными своими руками, а в палисаднике и на клумбах радуют глаз декоративные кустарники и многолетние цветы.

– Мне все соседи говорят: зачем вам это надо? – Айсулу Бекмуратова охотно приглашает меня на экскурсию. – Дескать, все равно бараны, коровы обглодают. Да и воды сколько надо, чтобы полить все это... Мы с супругом только улыбаемся в ответ. Он меня поддерживает в стремлении озеленить наш двор. Мы все это сделали вместе. Пусть наши четверо детей растут среди красоты. Что в этом плохого?

Айсулу растрогала меня своей искренностью и желанием украсить свой двор, наполнив красками и ароматами окружающее ее семью пространство. Мне захотелось поддержать это стремление. Я тут же высказала идею разнообразить клумбы, предложив поделиться саженцами многолетних цветов. Мы обменялись телефонами. А через несколько часов позвонил супруг Айсулу, спросив, действительно ли я готова бесплатно дать им растения. Услышав в ответ утвердительное «да», тут же спросил, где и когда он может забрать подарок.

Так что в минувшее воскресенье я возвращалась с дачи с увесистым пакетом, набитым многолетниками. Приехав за ними, Нурлан с интересом слушал, как правильно высадить тот или иной цветок, чем удоб­рить, часто ли надо поливать, что предпочтительнее для хорошего роста – солнце или полутень. Вполне профессиональные воп­росы, отметила про себя. И тут же тщательно записал наз­вание каждого растения, что уже само по себе свидетельствует об основательном подходе к озеленению.

Даже не сомневаюсь, что все «переселенцы» примутся и прек­расно приживутся у новых хозяев. А Айсулу и ее супруг своим примером рано или поздно разбудят сначала у соседей, а затем и жителей всего микрорайона желание благоустроить и озеленить свое подворье, они поймут, что жить среди цветов намного приятнее и комфортнее.