Непогода застигла в пути

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской области спасатели помог­ли водителям и пассажирам автомобилей, застрявшим в снегу на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха.

фото ДЧС ВКО

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, регион накрыли снегопады и метели. Во вторник со второй половины дня полицейские закрыли по погодным условиям практически все нап­равления из Усть-Каменогорска. В среду с утра пришлось вновь закрыть дороги в Уланском, Глубоковском и Шемонаихинском районах. Между тем на трассе, соединяющей областной центр с Шемонаихой, на участке в Глубоковском районе в снежные капканы попали семь автомобилей.

– Спасатели задействовали высокопроходимый «Трэкол», чтобы помочь людям в экстренной ситуации, – рассказала пресс-сек­ретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Восемь человек дос­тавили в ближайшее село Секисовка, где было организовано горячее питание.

В департаменте подчеркнули, что постоянно информируют граждан о том, на каких участках закрыты дороги, просят перенести дальние поездки до тех пор, пока не установится нормальная погода. Людей оповещают с помощью SMS, через приложения, соцсети, СМИ, включая перехват телерадиоканалов. Несмотря на это, многие продолжают выезжать за пределы населенных пунктов, рискуя попасть в неприятности.

#ДЧС #трасса #спасатели

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