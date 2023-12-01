Несчастные случаи на производстве: Минтруда исключит вину работника

Работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществляться в полном объеме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН
Минтруда РК предлагает изменить систему обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.
"В настоящее время при расчете размера регрессных выплат определяется и вина работника. Если вина работника была установлена, допустим, в размере 50%, то ему, соответственно, осуществляется только 50% выплаты. Новые поправки исключают это. Соответственно, работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществлено в полном объеме", – пояснили в министерстве.
Кроме того, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года. Таких получателей насчитывается порядка 1,4 тыс. человек.
Ряд новых поправок войдет в новый законопроект по данному вопросу, добавили в госоргане.