Несчастные случаи на производстве: Минтруда исключит вину работника

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществляться в полном объеме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН

Фото: Kazpravda.kz

Минтруда РК предлагает изменить систему обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.

"В настоящее время при расчете размера регрессных выплат определяется и вина работника. Если вина работника была установлена, допустим, в размере 50%, то ему, соответственно, осуществляется только 50% выплаты. Новые поправки исключают это. Соответственно, работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществлено в полном объеме", – пояснили в министерстве.

Кроме того, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года. Таких получателей насчитывается порядка 1,4 тыс. человек.

Ряд новых поправок войдет в новый законопроект по данному вопросу, добавили в госоргане. 

#выплаты #производство #Минтруда #несчастный случай #рабочие #страхование

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