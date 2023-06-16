Несколько суток подряд пожарные Алматинской области помогают тушить возгорание в лесном резервате «Семей орманы»
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Асет Копеев
Напомним, девятого июня по распоряжению оперативного штаба МЧС РК на место пожара, на территорию Батпаевского лесничества ГЛПР «Семей орманы» были направлены дополнительные силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ из Алматинской области. На помощь коллегам прибыли 31 пожарный, а также 100 военнослужащих из воинской части, дислоцируемой близ села Узынагаш. Ими задействовано 15 единиц спецтехники.