Несколько суток подряд пожарные Алматинской области помогают тушить возгорание в лесном резервате «Семей орманы»

Как сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской области, с использованием дрона-беспилотника проводилась аэровизуальная разведка территории, определялись предполагаемая площадь очагов горения и дальнейшее направление пожара. За несколько дней работы в полевых условиях огнеборцы не допустили распространения огня в сторону сел Талица, Половинки, Каштак, а также города Семея. Кроме того, личный состав гарнизона участвовал в ликвидации очагов возгорания непосредственно в лесном массиве.

Благодаря умелым действиям пожарные успешно выполняют все поставленные перед ними задачи. На днях в ходе аэровизуального обследования территории природного резервата «Семей орманы» министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов выразил благодарность сотрудникам ДЧС Алматинской области. Работа по тушению пожара в лес­ном массиве области Абай продолжается.