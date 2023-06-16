Несколько суток подряд пожарные Алматинской области помогают тушить возгорание в лесном резервате «Семей орманы»

Общество
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Асет Копеев

Напомним, девятого июня по распоряжению оперативного штаба МЧС РК на место пожара, на территорию Батпаевского лес­ничества ГЛПР «Семей орманы» были направлены дополнительные силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ из Алматинской области. На помощь коллегам прибыли 31 пожарный, а также 100 военнослужащих из воинской части, дислоцируемой близ села Узынагаш. Ими задействовано 15 единиц спецтехники.

фото пресс-службы ДЧС Алматинской области

Как сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской области, с использованием дрона-беспилотника проводилась аэровизуальная разведка территории, определялись предполагаемая площадь очагов горения и дальнейшее направление пожара. За несколько дней работы в полевых условиях огнеборцы не допустили распространения огня в сторону сел Талица, Половинки, Каштак, а также города Семея. Кроме того, личный состав гарнизона участвовал в ликвидации очагов возгорания непосредственно в лесном массиве.

Благодаря умелым действиям пожарные успешно выполняют все поставленные перед ними задачи. На днях в ходе аэровизуального обследования территории природного резервата «Семей орманы» министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов выразил благодарность сотрудникам ДЧС Алматинской области. Работа по тушению пожара в лес­ном массиве области Абай продолжается.

#Семей #ЧС #пожар #лес #РК #пожарные #Семей орманы

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