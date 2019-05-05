Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов недалеко от Нур-Султана

На станции Акколь железнодорожного участка Нур-Султан-Кокшетау Акмолинской области при следовании грузового поезда произошел сход восьми вагонов (из них пять на боку) и разлив дизельного топлива, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", авария произошла 5 мая 2019 года в 01 час 55 минут.
На месте создана специальная комиссия по расследованию данного случая.
Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные и пожарные поезда станций Курорт-Боровое и Нур-Султан, также пожарные машины и персонал ОЧС Аккульского района.
Причиной схода явился излом боковой рамы вагона (собственник ТОО "Исткомтранс").
Жертв и пострадавших нет.
Движение грузовых и пассажирских поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме.
В установленном законодательством порядке весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.
