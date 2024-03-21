Нет шапана – надевайте футболку

Салтанат Ишангалиева вмес­те с мужем и тремя детьми уже несколько лет живет в Соединенных Штатах Америки. Последнее время в штате Флорида, здесь и теплее, и казахская диаспора очень большая.

– До этого мы жили в Колорадо, но там мало наших. А во Флориде ну очень дружная община соотечественников! Поэтому и Наурыз мейрамы здесь празднуют по-настоя­щему, – говорит Салтанат.

Рассылка о предстоящем празднике начинается загодя в «казахских» чатах. Куда, во сколько, размер взноса – это все обсуждается в чате.

– Обычно арендуется большая беседка или крытый павильон в одном из парков. Но места строго ограничены – максимум 250 человек – таково требование парковой администрации. Поэтому места надо бронировать заранее. И вносить сумму на организацию праздника. Но деньги эти небольшие по местным меркам – буквально 30–40 долларов, бывает и меньше, все зависит от планов, – рассказывает казахстанка.

Блюдо дня – обычно плов. Готовить его могут самовыдвиженцы на роль главного повара. Но не пловом единым... В этом году, например, «классику жанра» решили поменять на барбекю, приготовить его вызвалась наша соотечественница Наталья, мама пятерых сыновей!

Помимо основного блюда, за порцией которого выстраи­вается длинная терпеливая очередь с тарелками, дастархан заставляют и тем, что каждый принес с собой из дома. Ограничений нет: кто-то несет исключительно национальные блюда – баурсаки, курт, кто-то прихватывает что-то из магазина. Голодным с праздника точно никто не уйдет! Старшему поколению могут накрыть за отдельным дастарханом, им всегда есть о чем поговорить. Остальные могут вдоволь угощаться со шведского стола.

Деньги из взносов также идут на аренду колонки, она нужна обязательно: ну какой Наурыз без танцев? Хотя временами колонку отключают. Желающих сыграть на домб­ре, принесенной с собой, много, в том числе и детей.

Для детей в этот день вообще отличная программа. Хочешь – пой, хочешь – танцуй, но, будь добр, и в играх участ­вуй. Обычно заводилой выс­тупает кто-то из взрослых, подначивающий поиграть в асыки, например, или в перетягивание каната.

– У нас действительно очень ярко проходит Наурыз. И живущие во Флориде выходцы из других стран СНГ прекрасно об этом знают – буквально в очередь становятся, чтобы успеть занять место, и это радует. Наурыз объединяет все этносы, – говорит Дана Аскар, экс-солистка казах­станской группы «Рахат Лукум», уже много лет живущая в Майами. Дана – тот самый идейный вдохновитель и рулевой празднования Наурыз мейрамы все эти годы. Именно она вместе с мужем организовывает все мероприятие.

– Вы можете кого-то пригласить отпраздновать вместе – своих друзей, коллег, если успеете, конечно. В этом году 250 человек набрались молниеносно, едва мы успели опубликовать анонс. И даже представители азербайджанской общины, которые до этого два года подряд с восторгом веселились на нашем празднике, остались в этот раз без шанса на участие и обещанный барбекю. Видимо, нам предстоит расширяться...

Дана уточняет: волонтеры, команда организаторов делают все бесплатно, исключительно по собственному желанию. Сейчас в команде уже больше 20 человек – все больше людей хотят поучаст­вовать в подготовке.

– Все подсчеты, траты участники чата видят в прямом эфире, так сказать. Если что-то остается, то деньги автоматически переходят на следующий год, какая-то часть, бывает, уходит на благотворительность. Допустим, в этом году, если останутся деньги, мы планируем передать их на курултай, который будет проходить в Чикаго летом, – добавляет девушка.

По словам наших собеседниц, под празднование Нау­рыза члены диаспоры стараются подгадать и другие важные события. Например, в прошлом году одна из семей провела обряд тусау кесер.

– Это действительно значимый день для наших соотечест­венников. Это видно даже по желанию нарядиться­ соответствующе: кто-то приходит в национальных одеж­дах, как минимум надевает тюбетейку, что-то из аксессуаров. Нет в доме казахского шапана – приходят в футболках с надписями Kazakhstan. Нам важно показать свою этническую и страновую принадлежность, вдалеке от родины душа этого требует еще больше, – говорит Салтанат Ишангалиева.

Чем же еще хороши совместные праздники?

– Такие встречи – огромное подспорье тем, кто оказался в США совсем недавно, когда еще нет устойчивых связей и знакомств. А проведенное вместе время, в отрыве от работы и повседневных забот – отличная возможность для сближения и общения. Вместе с тем люди получают огромную пользу в элементарных вещах: в какую больницу обратиться, где оформить страховку, в каком районе хорошие школы и детские сады... – продолжает Салтанат. – Хотя, должна сказать, мы, казахи, как истинные кочевники по крови, очень легко адаптируемся. Была бы работа – с легкостью кочуем из штата в штат, – смеется казахстанка.