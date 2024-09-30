Неустойчивая погода ожидается с 1 по 3 октября в Казахстане

Ясное небо будет лишь на западе и северо-западе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первые три дня октября погода в большинстве регионов Казахстана будет неустойчивой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Согласно прогнозу синоптиков, с 1 по 3 октября ясное небо будет наблюдаться лишь на западе и северо-западе, что обусловлено влиянием антициклона. В то же время по остальной территории республики пройдут атмосферные фронты.

«В горах юго-востока ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, а также усиление ветра. Ночью и утром местами возможен туман», – говорится в сводке метеослужбы.

Температурный фон по стране в целом существенно не изменится.