Неустойчивая погода ожидается с 1 по 3 октября в Казахстане
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Ясное небо будет лишь на западе и северо-западе
В первые три дня октября погода в большинстве регионов Казахстана будет неустойчивой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет
Согласно прогнозу синоптиков, с 1 по 3 октября ясное небо будет наблюдаться лишь на западе и северо-западе, что обусловлено влиянием антициклона. В то же время по остальной территории республики пройдут атмосферные фронты.
«В горах юго-востока ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, а также усиление ветра. Ночью и утром местами возможен туман», – говорится в сводке метеослужбы.
Температурный фон по стране в целом существенно не изменится.