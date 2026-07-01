Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня территория Казахстана останется под влиянием активного циклона, который сохранит неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, временами ожидаются сильные дожди, возможен град.

По республике ожидается усиление ветра 15-20 м/с, 02-03 июля на юге, юго-востоке страны порывы 23-28 м/с.

На юге Казахстана прогнозируется пыльная буря. Дневная температура воздуха на западе, юго-западе повысится до +31+38°C, на северо-западе до +27+35°C, на севере, в центре страны ожидается понижение до +18+28°C, на востоке республики сохранится жаркая погода +30+37°C, на юге и юго-востоке страны ожидается комфортный температурный фон +25+35°C.

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