Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в предстоящие выходные

Погода
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Венера Баталова
корреспондент

В некоторых регионах сохранятся морозы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В «Казгидромет» рассказал о погоде в Казахстане на предстоящие выходные, передает Kazpravda.kz

Атмосферные фронты принесут осадки:
на западе, юге и юго-востоке страны – в виде дождя;
на севере, востоке и в центре – в виде дождя и снега. Их будут сопровождать низовая метель, гололед и туман.

Ясная погода порадует лишь жителей Западно-Казахстанской и Улытауской областей.

Сильные дожди пройдут 23 и 24 марта в Мангистауской области, 24 марта – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях.

Столбики термометров покажут:
на западе страны: ночью – 3-8 градусов мороза, днем – 7-12 градусов тепла;
на юго-западе: ночью – 0-8 градусов тепла, днем – 5-13 градусов тепла;
на северо-западе: ночью – 3-10 градусов мороза, днём – 2-12 градусов тепла;
на севере: ночью – 0-8 градусов мороза, днем – 0-5 градусов мороза;
в центре: ночью – 2-10 градусов мороза, днем – 0-5 градусов мороза;
на юге: ночью – 3-15 градусов тепла, днем – 8-18 градусов тепла.
на востоке: ночью – 3-12 градусов мороза, днем – от +3 до -2 градусов.

#дождь #осадки #морозы

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