Невозможные возможности

Общество
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Андрей Кратенко

Критически отозвались о работе по организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями участники заседания общественного совета Северо-Казахстанской области.

фото из открытых источников

Информацию о реализации мероприятий, направленных на доступность государственных объектов для лиц с ограниченными возможностями, представила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Татья­на Береская.

В СКО сегодня проживают около 25 тыс. лиц с инвалидностью. В 2023 году в перечень социально значимых объектов, подлежащих адаптации, вошли 155 объектов. В районах и городе Петропавловске действуют 14 мониторинговых групп, задача которых – дать оценку степени доступности объектов. С начала года эти мониторинговые группы выдали уже 217 рекомендаций для устранения нарушений по адаптации.

Несмотря на обилие цифр и фактов, член общественного совета Павел Афанасьев высказал сомнение в эффективности этой работы.

– В представленной информации много цифр, – сказал Павел Васильевич, – а когда много цифр, проблема заслоняется и не видно положение рядового человека с инвалидностью. Вроде бы работа ведется, проверок много, предписаний тоже много, но за всем этим не видно единой государственной политики. Все низводится на уровень самих собственников объектов. Если это объект частный, то все вопросы должен решать частный собственник, если это объект государственный – то директор бюджетной организации. Между тем инвалид не может подняться даже в это здание государственной власти, где заседает общест­венный совет. Как забраться сюда инвалиду, если даже мы с одышкой поднялись на четвертый этаж по центральной лестнице. Во многих государственных зданиях есть лифты, но они не функционируют. Многие удивляются, узнавая, что и в этом здании есть лифт, но он тоже не эксплуатируется. А есть еще две боковые лестницы, но используется только одна. В областном акимате тоже три лестницы, но все ходят по одной. Более или менее доступны органы здравоохранения, а учреждения образования – уже в меньшей степени. Для кого в ЦОНах сделаны кнопки тревожного вызова? Они не работают. Не каждый автобус оснащен подъемным устройством. Но даже если такое устройство есть, водитель говорит, что оно не работает.

Между тем на портале «Интерактивная карта доступности» указывается, что в Северо-Казахстанской области элементами доступа обеспечены 83 социально значимых объекта, что составляет 53,5% от плана на 2023 год. В целом 452 объекта имеют статус полной доступности для четырех категорий лиц с инвалидностью, в том числе колясочников. Для организации профилактического контроля в депар­тамент Комитета труда и социальной защиты МИО направлены письма по 29 объектам в связи с неисполнением рекомендаций мониторинговых групп.

По информации руководителя областного департамента Комитета труда и соцзащиты населения Марата Омарова, для осуществления контроля в области социальной защиты лиц с инвалидностью по состоянию на 1 октября проведены 82 проверки (105 объектов).

– Профилактическим контролем, – отметил он, – были охвачены государственные учреждения, объекты здравоохранения и образования, Казпочта, «Правительство для граждан». В числе выявленных нарушений такие, как несоответствие стандартам входных групп (пандусы, лестницы, пороги, двери), путей движения, зон оказания услуг и санитарно-бытовых помещений, отсутствие тактильной информации, парковочных мест для машин инвалидов. Одиннадцать субъектов привлечены к административной ответственности за необеспечение доступа к объектам на сумму 2 863 500 тенге. Итого сумма наложенных административных штрафов составляет 5 175 000 тенге.

Инвалид-колясочник Шамиль Резванов рассказал на своей страничке в социальной сети, как недавно хотел проехать на автобусе, но водитель сказал, что пандус не работает, и захлопнул двери.

– В другом автобусе было то же самое, – сообщил Шамиль Резванов. – Спасибо, молодые парни подняли меня вместе с коляской. Когда доехал до нужной остановки, снова два парня начали спускать меня, держа коляску за задние колеса, при этом передние колеса никто ни поддерживал. В итоге я ударился об ступеньки и повредил себе два пальца на левой ноге. До этого хотел подняться в областной акимат. Куда там? Это невозможно. Про дороги наши вообще молчу.

Инвалиды с тросточками опасаются теперь еще и носящихся по пешеходным дорожкам велосипедистов и водителей электросамокатов. Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения или слуха стараются вообще не выходить из дома.

– Я один замечаю, – спрашивал на заседании общественного совета Павел Афанасьев, – что звуковые переходы на перекрестках приглушены? А еще сократили период движения пешеходов на перекрестках. Здоровый человек за 17 секунд едва успевает перейти проезжую часть, что уж говорить про инвалидов...

#СКО #условия #инвалиды #автобусы #доступность #пандус #колясочники

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