«НейроКазахстан - 2024»: инновационная выставка открылась в Алматы

На вернисаже можно найти творческие работы, где Казахстан представлен глазами искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: yandex.ru

По информации Минкультуры, экспозиция, состоящая из более 120 картин, открыта в рамках проекта «НейроКазахстан - 2024».

Гости проекта могут увидеть альтернативный обзор природы, архитектуры, кухни, элементов материальной культуры страны, созданных при помощи нейросетей.

На выставке представлены и работы казахстанских авторов, чье творчество дополняет основную экспозицию.

– Организаторы подготовили тематический квест, который позволит в увлекательной форме познакомиться с экспозицией. Каждый желающий сможет послушать аудиогид по выставке прямо со своего смартфона, – отметили в министерстве.

В рамках проекта также представлен иммерсивный фильм «Цифровая эволюция», специально созданный для «НейроКазахстан - 2024». Благодаря проецированию видео на стены и пол мультимедийного зала зрители картины смогут полностью погрузиться в образное переосмысление мира идей и материи, рассказали в пресс-службе.

Выставка продлится до 27 апреля в Центральном выставочном зале Алматы.