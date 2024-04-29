Незаконную госзакупку на 128 млн тенге пытался совершить акимат Акколя

Нарушение выявила прокуратура Аккольского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Установлено, что акимат Акколя, нарушая нормы законодательства на веб-портале, утвердил план госзакупок касательно приобретения работ по благоустройству сквера имени С.Нурмагамбетова на общую сумму 128,3 млн тенге.
Закупка запланирована незаконно, способом «из одного источника», то есть вне конкурентной среды, путем прямого заключения договора.
«По акту надзора вышеназванная закупка отменена, виновное должностное лицо привлечено к установленной законом ответственности. Тем самым мерами прокуратуры Аккольского района заблаговременно предотвращены незаконные закупки на сумму 128,3 млн тенге и обеспечен конкурентный доступ субъектам бизнеса к открытому конкурсу», — отметили в ведомстве.