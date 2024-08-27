Фото: ДП СКО

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с военнослужащими группы «Б» воинской части 6637 остановили КамАЗ, в кузове которого находились 260 мешков с цистами (яйцами) рачка. Еще 242 мешка с рачком были найдены на складе в селе Бесколь.

По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний житель Петропавловска и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один – за хулиганство, другой – за кражу.

Сотрудники УБОП установили, что добыча рачка без разрешительных документов проводилась на озере Калибек в Тайыншинском районе.

– Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны. Никогда раньше на территории области такого количества рачка мы не изымали, – отметил заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Аскар Мухаметкалиев.

Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.