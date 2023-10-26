Незаконные госзакупки на 178 млн тенге пытались провести в спортшколе Астаны

Их отменила прокуратура
Незаконные госзакупки на 178 млн тенге отменили столичные прокуроры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
"Прокуратурой района "Есиль" города Астаны проведен анализ соблюдения бюджетного законодательства и законодательства в сфере госзакупок. Установлено, что одной из спортивных школ города посредством портала государственных закупок неправомерно объявлен конкурс по приобретению велосипедов для системы "Astana Bike", которая находится на балансе у другого юридического лица", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, эти действия противоречат подпункту 9 статьи 4 Бюджетного кодекса и не соответствуют видам деятельности школы, утвержденной уставом.
Прокуратура отменила незаконные закупки на сумму 178 миллионов тенге.
Отмечается, что виновные должностные лица привлечены к ответственности.