Общество Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области 24 мая 2022 г. 1:30 Наталья Денисова Господа, не на базаре покупаете! В Кызылординской области за последний год за нарушения законодательства в сфере государственных закупок привлечено к ответственности свыше 200 государственных служащих. – В частности, выявлена незаконная практика проведения государственных закупок из одного источника, – рассказал начальник управления прокуратуры Кызылординской области Айдос Абдибаев. – Целая схема, по которой госзакупки вообще не проводились в общей конкурентной среде, тем самым ограничивались права предпринимателей, желавших в них участвовать. К примеру, Аральским районным отделом строительства допущено систематическое незаконное заключение договоров на приобретение ряда услуг способом из одного источника. Этот отдел за 2019–2021 годы незаконно заключил целых 54 таких договора на сумму 1,4 миллиарда тенге. Услуги закупались только у определенных, конкретных лиц. Отметим, что в данной ситуации актом надзора прокуратуры области за несоблюдение ведомственного контроля к дисциплинарной ответственности привлечены аким Аральского района и его заместитель, а на руководителя отдела строительства наложен административный штраф в 8 миллионов тенге, его освободили от должности. – Хотелось бы подчеркнуть, что с текущего года внесены поправки в Закон «О государственных закупках», согласно которым госзакупки из одного источника осуществляются только в исключительных случаях, – рассказал Айдос Абдибаев. – Тем не менее, несмотря на данные изменения, уже в этом году акиматами 19 поселков и сельских округов Кызылординской области незаконно заключено 108 договоров на 459 миллионов тенге. Только акиматом поселка Теренозек необоснованно заключено 39 договоров на 224 миллиона. Такие же нарушения законности зафиксированы в Казалинском, Жалагашском, Кармакшинском, Шиелийском и Жанакорганском районах области. – Эти государственные закупки необходимо было провести способом запроса ценовых предложений или конкурса, то есть через конкурентную среду, – подчеркивает руководитель управления прокуратуры области. – Сейчас, чтобы отменить необоснованно заключенные договоры и рассмотреть ответственность должностных лиц, органами прокуратуры внесены акты надзора. Кстати, сотрудниками надзорного органа установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях государственных закупок. – Например, допущены они при разработке проектно-сметной документации на объекты строительства, проведении закупок, при строительстве и даже приемке объекта, – уточняет Айдос Абдибаев. – В том числе имеются факты исключения из проекта отдельных работ и включения в смету материалов с необоснованно высокой стоимостью. А это все деньги, причем налогоплательщиков, то есть бюджетные. Речь идет о 134 миллионах тенге, начаты пять досудебных расследований. К примеру, в прошлом году выявлено, что подрядной организацией по строительству здания акимата Казалинского района не выполнены работы на сумму 6 млн тенге, и руководитель отдела строительства района привлечен к ответственности, ему дали 3 года ограничения свободы. Выявлены при проверке и невыполненные работы на сумму 30 млн тенге при строительстве моста через канал Ширкейли в черте Кызылорды. – По данному факту недавно прокуратурой области зарегистрировано досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, производство которого поручено Антикоррупционной службе Кызылординской области, – говорит Айдос Абдибаев. – Кроме того, проверками строительства 16 социальных объектов установлено, что заказчиками незаконно приняты фактически невыполненные работы на 20 миллионов тенге. Сейчас по этим объектам проводятся строительные экспертизы, и уже по результатам будет принято процессуальное решение.