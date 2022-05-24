Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области

Господа, не на базаре покупаете!

В Кызылординской области за последний год за нарушения законодательства в сфере государственных закупок привлечено к ответственности свыше 200 государственных служащих.

– В частности, выявлена незаконная практика проведения государственных закупок из одного источника, – рассказал начальник управления прокуратуры Кызылординской области Айдос Абдибаев. – Целая схема, по которой госзакупки вообще не проводились в общей конкурент­ной среде, тем самым ограничивались права предпринимателей, желавших в них участвовать. К примеру, Аральским районным отделом строительства допущено систематическое незаконное заключение договоров на приоб­ретение ряда услуг способом из одного источника. Этот отдел за 2019–2021 годы незаконно заключил целых 54 таких договора на сумму 1,4 миллиарда тенге. Услуги закупались только у определенных, конкретных лиц.

Отметим, что в данной ситуации актом надзора прокуратуры облас­ти за несоблюдение ведомст­венного контроля к дисциплинарной ответственности привлечены аким Аральского района и его заместитель, а на руководителя отдела строительства наложен административный штраф в 8 миллионов тенге, его освободили от должности.

– Хотелось бы подчеркнуть, что с текущего года внесены поправки в Закон «О государственных закупках», согласно которым госзакупки из одного источника осуществляются только в исключительных случаях, – рассказал Айдос Абдибаев. – Тем не менее, несмотря на данные изменения, уже в этом году акиматами 19 поселков и сельских округов Кызылординской области незаконно заключено 108 договоров на 459 миллионов тенге. Только акиматом поселка Терен­озек необоснованно заключено 39 договоров на 224 миллиона.

Такие же нарушения законности зафиксированы в Казалинском, Жалагашском, Кармакшинском, Шиелийском и Жанакорганском районах области.

– Эти государственные закупки необходимо было провести способом запроса ценовых предложений или конкурса, то есть через конкурентную среду, – подчеркивает руководитель управления прокуратуры области. – Сейчас, чтобы отменить необоснованно заключенные договоры и рассмотреть ответственность должностных лиц, органами прокуратуры внесены акты надзора.

Кстати, сотрудниками надзорного органа установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях государственных закупок.

– Например, допущены они при разработке проектно-сметной документации на объекты строи­тельства, проведении закупок, при строительстве и даже приемке объекта, – уточняет Айдос Абдибаев. – В том числе имеются факты исключения из проекта отдельных работ и включения в смету материалов с необоснованно высокой стоимостью. А это все деньги, причем налогоплательщиков, то есть бюджетные. Речь идет о 134 миллионах тенге, начаты пять досудебных расследований.

К примеру, в прошлом году выявлено, что подрядной организацией по строительству здания акимата Казалинского района не выполнены работы на сумму 6 млн тенге, и руководитель отдела строительства района привлечен к ответственности, ему дали 3 года ограничения свободы. Выявлены при проверке и невыполненные работы на сумму 30 млн тенге при строительстве моста через канал Ширкейли в черте Кызылорды.

– По данному факту недавно прокуратурой области зарегист­рировано досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, производство которого поручено Антикоррупционной службе Кызылординской области, – говорит Айдос Абдибаев. – Кроме того, проверками строительства 16 социальных объектов установлено, что заказчиками незаконно приняты фактически невыполненные работы на 20 миллионов тенге. Сейчас по этим объектам проводятся строи­тельные экс­пертизы, и уже по результатам будет принято процессуальное решение.