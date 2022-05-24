Общество
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
Наталья Денисова

Господа, не на базаре покупаете!

В Кызылординской области за последний год за нарушения законодательства в сфере государственных закупок привлечено к ответственности свыше 200 государственных служащих.

– В частности, выявлена незаконная практика проведения государственных закупок из одного источника, – рассказал начальник управления прокуратуры Кызылординской области Айдос Абдибаев. – Целая схема, по которой госзакупки вообще не проводились в общей конкурент­ной среде, тем самым ограничивались права предпринимателей, желавших в них участвовать. К примеру, Аральским районным отделом строительства допущено систематическое незаконное заключение договоров на приоб­ретение ряда услуг способом из одного источника. Этот отдел за 2019–2021 годы незаконно заключил целых 54 таких договора на сумму 1,4 миллиарда тенге. Услуги закупались только у определенных, конкретных лиц.

Отметим, что в данной ситуации актом надзора прокуратуры облас­ти за несоблюдение ведомст­венного контроля к дисциплинарной ответственности привлечены аким Аральского района и его заместитель, а на руководителя отдела строительства наложен административный штраф в 8 миллионов тенге, его освободили от должности.

– Хотелось бы подчеркнуть, что с текущего года внесены поправки в Закон «О государственных закупках», согласно которым госзакупки из одного источника осуществляются только в исключительных случаях, – рассказал Айдос Абдибаев. – Тем не менее, несмотря на данные изменения, уже в этом году акиматами 19 поселков и сельских округов Кызылординской области незаконно заключено 108 договоров на 459 миллионов тенге. Только акиматом поселка Терен­озек необоснованно заключено 39 договоров на 224 миллиона.

Такие же нарушения законности зафиксированы в Казалинском, Жалагашском, Кармакшинском, Шиелийском и Жанакорганском районах области.

– Эти государственные закупки необходимо было провести способом запроса ценовых предложений или конкурса, то есть через конкурентную среду, – подчеркивает руководитель управления прокуратуры области. – Сейчас, чтобы отменить необоснованно заключенные договоры и рассмотреть ответственность должностных лиц, органами прокуратуры внесены акты надзора.

Кстати, сотрудниками надзорного органа установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях государственных закупок.

– Например, допущены они при разработке проектно-сметной документации на объекты строи­тельства, проведении закупок, при строительстве и даже приемке объекта, – уточняет Айдос Абдибаев. – В том числе имеются факты исключения из проекта отдельных работ и включения в смету материалов с необоснованно высокой стоимостью. А это все деньги, причем налогоплательщиков, то есть бюджетные. Речь идет о 134 миллионах тенге, начаты пять досудебных расследований.

К примеру, в прошлом году выявлено, что подрядной организацией по строительству здания акимата Казалинского района не выполнены работы на сумму 6 млн тенге, и руководитель отдела строительства района привлечен к ответственности, ему дали 3 года ограничения свободы. Выявлены при проверке и невыполненные работы на сумму 30 млн тенге при строительстве моста через канал Ширкейли в черте Кызылорды.

– По данному факту недавно прокуратурой области зарегист­рировано досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, производство которого поручено Антикоррупционной службе Кызылординской области, – говорит Айдос Абдибаев. – Кроме того, проверками строительства 16 социальных объектов установлено, что заказчиками незаконно приняты фактически невыполненные работы на 20 миллионов тенге. Сейчас по этим объектам проводятся строи­тельные экс­пертизы, и уже по результатам будет принято процессуальное решение.

Популярное

Все
Долго ждали, быстро разобрали
Птичку жалко...
Подвиг пулеметчицы
По пути перемен
Защититься от биоугроз
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отвечая на вызовы времени
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Тонули на глазах у друзей
О чем расскажет орнамент
История расставит все на свои места
Проверка готовности
На все случаи жизни
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
В интересах народа
Энергию солнца – школе
Юные таланты: традиции и новации
Обводнение – дело рук человеческих
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Общество
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностран…
Общество
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на …
Общество
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Общество
"Ещё нужно доказать" – Аружан Саин о мертвых душах в детски…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]