Ни расшириться, ни повысить зарплату

С просьбой об их устранении они выступили на встрече, прошедшей в регио­нальной палате предпринимателей, с представителями государственных ведомств, правоохранительных органов, депутатов областного и городского маслихатов.

О существующем неравенстве в финансировании государственных и частных дошкольных организаций собравшимся подробно рассказала директор филиала «Казахстанская ассоциация непрерывного образования» по области Жетысу Роза Егинбаева. Так, пояс­нила она, в частных детских садах, работающих по госзаказу, доплата за такие квалификационные категории, как педагог-модератор, педагог-исследователь и прочие, работникам не производится. А ведь эти суммы доходят до половины от их нынешней заработной платы.

– В методике подушевого финансирования не предусмотрен коэффициент доплаты за категории, – отмечает Роза Егинбаева. – Государственные детские сады финансируются в соответствии с постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», а для частных дошкольных организаций отсутствуют какие-либо нормативы для регламентирования данного финансирования.

Также, по ее словам, узнав о проблеме, представители местной исполнительной власти выразили готовность поддержать квалифицированных педагогов частных детсадов. Но здесь загвоздка в том, что на законных основаниях оказать такую финансовую помощь невозможно.

Стоит отметить, что сейчас из действующих в регионе 398 дошкольных учреждений, которые посещает более 30 тыс. детей, 117 садиков частной формы собственности. Участники встречи подчеркнули важность урегулирования этого вопроса, отметив необходимость профильному ведомству инициировать внесение дополнений в действующие нормативно-правовые акты Министерства просвещения.

Выразили представители бизнес-сообщества еще ряд предложений и замечаний, которые затрагивают в том числе и решение вопроса с оче­редью в детсады: сейчас в ней числится 4 688 детей.

О желании расширить количество групп рассказала владелица действующего в Талдыкоргане частного детского сада ASMI Анель Капекова. Для качественного обучения большего числа детей есть все возможности, подчеркивает она. Однако сделать это не позволяют нормы приказа министра здравоохранения РК «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

– Мы подготовили помещение на восьмую группу по всем действующим нормативам, – делится подробностями Анель Сейдуалиевна. – Но не можем получить госзаказ в связи с тем, что заключение СЭС может выдавать только на весь объект, а не отдельно на новую группу. Согласно требованиям действующих нормативно-правовых актов, площадь туалета должна составлять не менее 16 квадратных метров, но в типовых детских садах, построенных ранее, данная норма не выполняется. Многие детсады в городе размещены, как и наш, в зданиях, построенных еще в советское время. И мы считаем, что данная норма, ограничивая возможности увеличения групп, ущемляет как право субъектов предпринимательства на развитие, так и право детей на получение качественного дошкольного образования.

Сталкивающиеся с подобным затруднением предприниматели просят учитывать при выдаче санитарно-эпидемио­логических заключений год постройки зданий детских садов, применяя норму о наличии туалетной комнаты квадратурой свыше 16 кв. м лишь к тем из них, которые были возведены уже после принятия данного требования. В решении этого вопроса участники заседания также пообещали предпринимателям оказать содействие.