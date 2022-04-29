Изменения в Конституцию: Токаев предложил провести референдум

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести республиканский референдум по измнениям в Конституцию страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой", - заявил Глава государства.

Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт, продолжил он.

"Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который, тем не менее, ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления", – заявил Президент РК.

Токаев отметил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.



