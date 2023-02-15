Никки Хейли выдвинулась на пост президента США

В отношении внешней политики Хейли наметила путь противостояния таким государствам как Китай, Россия и Иран.

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Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на имеющееся в распоряжении видео о запуске предвыборной кампании Хейли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Я - Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты", - заявила она в видеообращении.

Хейли добавила, что на посту президента она сделает упор на новый подход к политике США.

"Послужной список Джо Байдена ужасен, но это не должно удивлять. Вашингтонский истеблишмент подводил нас снова и снова. Пришло время для нового поколения лидеров", - сказала Хейли.

В отношении внешней политики Хейли наметила путь противостояния таким государствам как Китай, Россия и Иран.

"Левые социалисты видят возможность переписать историю. Китай и Россия идут по этому пути. Они думают, что нас можно запугать, откинуть назад. Вы должны знать, я не потерплю хулиганов", - заявила Хейли.

В своем видео о запуске предвыборной кампании Хейли, критикуя функционирование Республиканской партии, подчеркивает, что "республиканцы проиграли на семи из последних восьми президентских выборов", и такая статистика "должна измениться".

Хейли родилась в 1972 году в штате Южная Каролина, там же в период с 2011 по 2017 год она занимала должность губернатора штата. Была постоянным представителем США в ООН с 2017 по 2018 год.

Двумя неделями ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию.