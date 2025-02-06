Никогда не говори «никогда»

Кино
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Известный казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев снял третью часть кинофраншизы «Рэкетир»

фото из открытых источников

Премьера первой части «Рэкетира», дебютной игровой картины Акана Сатаева, состоялась в 2007 году, а посвящена она началу 1990-х. В ней рассказана история молодого боксера из Алматы, который стал в те лихие годы частью криминального мира, породившего такое явление, как рэкет. Получив широкое признание за реалистичное изображение постсоветской действительности, первый «Рэкетир» собрал $1,2 млн в прокате и многомиллионную аудиторию в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Кинопоиск» и Okko.

После триумфа в отечественном прокате Акан Сатаев снял «Рэкетир-2» и такие яркие картины, как «Братья», «Жаужүрек мың бала», «Томирис», «Дорога к матери», «Научи меня жить».

Его дебютную картину часто сравнивают с российскими лентами: «Бумером» Петра Буслова и сериалом «Бригада» Алексея Сидорова. Сам Акан Сатаев к подобным сравнениям относится положительно.

– «Бумер» и «Бригада» стали культовыми проектами на постсоветском пространстве, и я горжусь, что нашу картину упоминают в одном ряду с ними, – говорит режиссер. – Но концептуально «Рэкетир» – это оригинальная самостоятельная история, хотя и объединена с названными фильмами темой и жанром – криминальная драма.

Фильм «Рэкетир-2: возмездие», снятый в 2015 году, продолжил историю боксера Саяна, который, столкнувшись с последствиями прошлой жизни, пытается искупить грехи. Его кассовые сборы, в отличие от первой час­ти франшизы, были достаточно скромными.

Идея снять «Рэкетира-3», по словам режиссера, появилась в январе 2024 года на случайной встрече после долгого перерыва с исполнителем главной роли Саятом Исембаевым.

– Прошло 17 лет с момента выхода первого фильма, 10 лет – после второго, – говорит Акан Сатаев. – Думаю, зрителям будет интересно увидеть, как изменились наши герои. Логлайн фильма звучит так: Саян, отсидев срок за убийство Жана, выходит из тюрьмы, а на воле его уже ждет Абылай, сын его заклятого врага, давший слово отомстить за отца. Словом, времена настали новые, а люди остались прежними: большой бизнес, рейдерство, продажные чиновники и силовики…

– Как актеру мне было интересно поработать в третьей части, – отмечает исполнитель главной роли Саят Исембаев. – За прошедшие годы я, как и мой герой, стал зрелым человеком, прошел через различные жизненные ситуации. Самым сложным в подготовке к съемкам «Рэкетира-3» было вернуть хорошую физическую форму. Когда снимался в первой части, весил 88 килограммов. Чтобы выглядеть подтянутым, пришлось не вылезать из спортзала, сбрасывать вес. Ряд сцен снимался в реальных местах лишения свободы, где приходилось общаться с заключенными и надзирателями. До сих пор вспоминаю специфический запах тюрьмы, и эта аура добавляла особый колорит съемкам.

Роль главного антагониста Саяна – Абылая, успешного бизнесмена со связями, в том числе и в криминальном мире, исполнил Асылхан Толепов, который родился в те самые лихие 90-е.

– Первую часть фильма я смот­рел юным – мне было всего 15 лет, поэтому даже в самых смелых мечтах не мог представить, что спустя годы буду сниматься в его продолжении, – говорит актер. – Я без раздумий согласился присоединиться к проекту, потому что «Рэкетир» – это не просто одна из самых культовых картин в отечественном кино, это классика жанра.

Одного из ключевых персонажей сыграл российский актер Андрей Мерзликин. По словам создателей фильма, им нужно было продолжить линию российских героев, начатую с Владимира Вдовиченкова в первой части фильма. Опыт Мерзликина в подобных жанрах и культовый образ из «Бумера» тоже сыграли свою роль.

– Его участие не только украшает наш фильм, но и придает коммерческий вес, расширяет географию проката, – считает Акан Сатаев.

Еще один россиянин, сыгравший в «Рэкетире-3», – Денис Лебедев, боксер-профессионал, завоевывавший титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

– Наша картина не популяризирует бандитизм, – утверждает Акан Сатаев. – Она об общечеловеческих ценностях, в ней есть ярко выраженный нравственный посыл или, возможно, подсказка, как поступить в непростой жизненной ситуации. Да, мы говорим на языке криминала, но о правильных вещах. Поэтому я очень надеюсь, что рассказанная нами история будет понятна в любой точке мира. Будет ли четвертая часть «Рэкетира»? После первой части мы думали, что ставим точку, но жизнь внесла свои коррективы. С тех я усвоил правило: никогда не говори «никогда».

#кино #Акан Сатаев #Рэкетир

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