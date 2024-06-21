Никто не забыт, ничто не забыто

При чем тут граф?

Помимо самого Новгорода, нам, журналистам из Казах­стана, удалось побывать и в Боровичах – городе с населением меньше чем в полсотни тысяч жителей, но со своей славной и интересной историей. Боровичам повезло: фашистская оккупация не затронула городок, он остался в тылу, но стал настоящим городом-гос­питалем. Здесь было развернуто более 20 госпиталей, под которые были отданы все школы, бывшие усадьбы и даже ресторан. Помимо хирургических отделений здесь принимали больных туберкулезная и инфекционная лечебницы. А еще в их стенах помогали не только советским бойцам, но и пленным немцам: медсестры и врачи больных и немощных захватчиков переставали воспринимать как врагов…

Боровичам не так много лет – всего чуть больше 250, статус города им присвоила Екатерина Великая в 1770 году. «Всего» – по сравнению с Новгородом, конечно. Но и такому «молодому» городу есть чем похвалиться, и это очень наглядно продемонст­рировано в местном краеведческом музее.

Надо отдать должное содержанию музея. Основанный в 1918 году, он своими экспозиция­ми охватывает период с древних времен по 1917 год. Кто-то может задуматься о недосказанности: почему же именно этим временем обрывается? На самом деле этим он и интересен – все внимание отдано тому времени, которое «пощупать» уже не представляется возможным, а экспонаты хранят в себе флер ушедших веков.

Музейные работники с пиететом расскажут вам о местных производствах (легенда о боровичском пирограните – отдельная тема) и судоходстве, покажут убранство покоев XIX века, дамские украшения, в том числе из речного жемчуга многовековой давности, совсем древние изделия – все это очень органично совмещено в залах. Не обошлось здесь и без технического прогресса – интерактив особо оценят дети.

Мне же очень запомнился… утюг! Обычный угольный, но со своей задумкой: если присмотреться, на заслонке можно рассмотреть лицо старца. Кто такой? Так Лев Толстой! Лев Николаевич в свое время очень уж активно критиковал православную церковь – ну не нравились ему ее учения. А церкви не понравился Толстой, и до такой степени, что в «Церковных ведомостях» опубликовали определение об отпадении графа от церкви. Анафеме не предали, но потроллили, как сказала бы нынешняя молодежь, на славу: выдавливали на заслонке утюга портрет Толстого, закидывали в прибор угольки и хорошенько прожаривали еретика в Геенне огненной. Еще и нос «графу» делали торчком – лишний раз его проучить, открывая заслонку.

А еще в Боровичах есть знаменитый железнодорожный вокзал. Ему уже почти 150 лет, а он мало изменился. Что ценят люди от искусства: не единожды строение становилось декорацией для исторических фильмов, таких как, например, «Статский советник».

Куда еще сходить в Боровичах? Обязательно на ныне пешеходный арочный мост. Соединяющий два берега реки Мсты, Торговую и Спасскую стороны, мост – творение мысли выдающегося инженера Николая Белелюбского.

Объединяющие страницы памяти

Казалось бы, что общего у новгородской земли и Казахстана? Оказывается, объединяет нас самое главное – уважение к памяти павших бойцов Великой Отечественной войны.

Прошло уже почти 80 лет, как окончилась та страшная война, а память народная жива.

«Мы живы, пока нас помнят» – расхожее выражение, но не пус­тые слова для тех, кто посвятил свою жизнь поискам без вести пропавших советских солдат. И не менее ценны они для тех, кто продолжает надеяться найти места упокоения своих родных, не вернувшихся с войны.

Заключительным этапом нашего пресс-тура было посещение Зала воинской славы. Это по сути народный музей: более 2,5 тыс. экспонатов собраны в этих стенах, большую часть из которых передали новгородцы и гости города, понимая, что должны сохранять память сообща. Именно тут прошла встреча с членами поисковой экспедиции «Долина».

Новгородская общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова» уже 35 лет занимается поиском останков и увековечением памяти солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось обнаружить и предать земле почти 130 тыс. бойцов.

Были среди них и наши – поч­ти триста тысяч казахстанцев чис­лятся без вести пропавшими. И до сих пор кто-то остался лежать в новгородской земле, а родственники продолжают верить, что однажды они узнают, где пал их храбрый предок.

У нас в стране поиском погибших бойцов и сохранением их памяти занимается общественное объединение Atamnyn Amanaty. Его глава Мурат Молдагалиев выступил на встрече с поисковиками – его дед в годы войны пал смертью храбрых на новгородской земле.

– В свои четыре года мой отец остался сиротой. Пытался найти отца, моего дедушку, выяснить его судьбу. Но так и не смог. Потому оставил мне наказ: «Я не успокоюсь и ты не успокоишься, пока ты не найдешь останки своего деда – хотя бы, где он захоронен». Для казахов это дейст­вительно важно – мы должны соблюсти свои родовые традиции, – поведал общественник.

Мурат Молдагалиев рассчитывает на дальнейшее активное сотрудничество с российскими поисковиками, с радостью принял предложение присоединиться к мероприятию, намеченному в Новгородской области на конец августа: местные поисковики собираются отправиться по местам боевой славы водными путями. И получил в дар флеш-карту с именами 56 бойцов – уроженцев Казахстана, установленных в ходе поисковых работ.

А еще Светлана Орлова, руководитель Зала воинской славы и командир поискового отряда «Шкраб», рассказала такую историю.

…Останки погибшего красноармейца были найдены поисковиком Алексеем Балкиным в апреле 2017 года в семи километрах севернее деревни Малое Замошье Новгородского района. Нательный медальон бойца не только пролил свет на имя солдата – Кайрлыбая Баймухаметова, но и немало удивил поисковиков: в их руках оказалась записка: «Передайте жене Зекен Баймухаметовой город Семипалатинск».

Сотрудники штаба экспедиции тут же направили официальные письма в Казахстан – «ищем родст­венников». Но зацепка, дающая такой, казалось бы, прочный шанс на скорейшее установление связи, внезапно ослабела: от казахстанской стороны пришел ответ: «Дом, где когда-то проживала Зекен Баймухамбетова снесен, куда были переселены жители – неизвестно...»

Но так же внезапно, уже зимой 2018 года, на адрес новгородских поисковиков пришло письмо из Казахстана (авторский стиль сохранен): «Из публикации мая 2017 г. мы узнали, что поисковый отряд «Гвардия – Шкраб» ищет родственников солдата из Казах­стана Каирлабая Баймухамбетова. Из опубликованных на сайте информбюро сведений мы уверены, что речь идет о нашем дедушке. В сохранившемся вкладыше смертного медальона написано имя жены Зекен. Нашу бабушку действительно звали Зекен Баймухаметова. Она проживала с дочерью Марзией Баймухаметовой (15 января 1936 г. рождения) в городе Семипалатинске в военное время. В свидетельстве о рождении отражено, что отцом являлся Кайрлыбай Баймухаметов. В «Книге Памяти» воинов, павших за Родину из Семипалатинской области, в 3-м томе указан рядовой Баймухамбетов Кайрлыбай. Как видите, разница в фамилиях на одну букву «б». К сожалению, никаких документов дедушки у нас не сохранилось. Бабушка нам рассказывала, что получила письмо о том, что ее муж пропал без вести, и уже пос­ле войны она подавала запрос на розыск своего мужа.

В настоящее время прямыми родственниками Кайрлыбая Баймухаметова являемся мы – внуки, дети дочери Кайрлыбая Баймухаметова. Жена Кайрлыбая Баймухаметова – Зекен и дочь Марзия Жамбулатова (девичья фамилия Баймухаметова) – умерли в 1989 году. На единственной сохранившейся фотографии наш дедушка в кепке, рядом с ним стоит девочка – это моя мама, его дочь, а женщина, которая стоит, – это жена моего дедушки Зекен, о которой идет речь в записке…»

На встречу с поисковиками отряда «Шкраб» экспедиции «Долина» из Казахстана приехали внучки погибшего. Вместе с Алексеем Балкиным они дошли да места, где были обнаружены останки их дедушки, посетили воинский мемориал в деревне Мясной Бор, где в братской могиле покоится отдавший за Отечество жизнь казахский герой. А на память на родину деда они увезли переданные им Светланой Орловой личные вещи Кайрлыбая Баймухаметова и тот самый вкладыш из медальона…

За сотрудничество и поддержку поисковых работ казахстанцев поблагодарил заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко на встрече в правительстве Новгородской области.

– Спасибо вам за ту работу, которую вы проводите у себя на родине. Это действительно очень важно. Это очень сильная страница истории наших государств. Мы в любой момент готовы идти на контакт, уделить внимание приезжающим на новгородскую землю семьям павших, помочь с работой по архивным службам, в том числе с Центральным архивом Министерства обороны России, – отметил Илья Маленко.

Продолжать сотрудничество область готова по любым направлениям: культурным, туристическим, научным. Тем более что и казахстанская сторона в этом заинтересована: в начале июня в регионе побывала делегация из области Улытау. Визитеры остались под впечатлением от программы и увиденного, как признался по итогам поездки аким области Берик Абдигали­улы. Не исключено, что вскорости в Казахстан прибудет с ответным визитом теперь уже новгородская делегация...