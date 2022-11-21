Низкую явку на выборах в Алматы и Астане объяснили наблюдатели СНГ

По словам главы миссии наблюдателей от СНГ Сергея Лебедева, такое явление характерно не только для Казахстана.

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Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев прокомментировал вопрос о том, почему жители Алматы и Астаны были менее активными на выборах президента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Лебедева, такое явление характерно не только для Казахстана.

«В Москве и Санкт-Петербурге обычно бывает самая низкая явка на выборы по стране. В больших городах явка всегда ниже, чем в регионах. Здесь нет ничего удивительного. Организаторы избирательной кампании находят объяснение этим низким процентам и в Астане, и в Алматы. Многие горожане на выходные дни уезжают за город», - объяснил он.

Высокую же явку в регионах он назвал позитивным показателем.

«Высокая явка в регионах показывает позитивную сторону. В регионах жители крайне заинтересованы в сохранении мира, стабильности и поступательном развитии. Я не хочу сказать, что жители столицы не заинтересованы в этом, просто они проявляли некоторую пассивность, характерную для всех стран СНГ, да и дальнего зарубежья тоже», - резюмировал спикер.