Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в сфере машинного обучения

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Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Ученые стали лауреатами премии «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей», говорится в мотивировочной части решения комитета. В нем отмечается, что Хопфилд смог создать структуру, «которая способна хранить и восстанавливать информацию». Хинтон придумал «метод, позволяющий самостоятельно обнаруживать свойства данных», что стало играть важную роль для крупных искусственных нейронных сетей.

«Хотя компьютеры не могут мыслить, теперь они способны имитировать память и обучение. Лауреаты премии по физике нынешнего года помогли сделать это возможным», - отметили в Нобелевском комитете.

Хопфилд родился 15 июля 1933 года, он получил докторскую степень по физике в Корнеллском университете в 1958 году. Он прославился в 1982 году как изобретатель ассоциативной нейронной сети, получившей название сети Хопфилда.

Хинтон родился 6 декабря 1947 года, он приходится правнуком известному британскому математику Джорджу Булю (1815-1864). В 1978 году ученый получил докторскую степень в области искусственного интеллекта в Эдинбургском университете. С 2013 по 2023 год работал в корпорации Google. Был одним из исследователей, предложивших использовать метод обратного распространения ошибки для тренировки многослойной нейронной сети. Вместе с Терри Сейновски изобрел машину Больцмана - особый вид рекуррентной нейронной сети.

Накануне Нобелевскую премию присудили за открытие и исследование микроРНК.