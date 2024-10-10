Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

Литература , В мире
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Шведская академия отметила ее за «мощную поэтическую прозу»

Хан Ган. Photo: Jessica Gow/TT/Scanpix

Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получит южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщил Нобелевский комитет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Писательницу отметили за «мощную поэтическую прозу», говорится в мотивировочной части решения.

«Она обладает уникальным пониманием связи между телом и душой, живыми и мертвыми, ее поэтический и экспериментальный стиль стал инновационным в современной прозе», - отмечается в заявлении комитета.

Хан Ган родилась 27 ноября 1970 года. Она стала известна благодаря роману «Вегетарианка», за который была удостоена Букеровской премии в 2016 году, а также благодаря роману «Человеческие поступки». Обе книги переведены на русский язык.

Также Нобелевскую премию присудили за открытие и исследование микроРНК, по физике - за открытие в сфере машинного обучения и по химии - за исследования структур белков.

#литература #Нобелевская премия #писательница #Хан Ган

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