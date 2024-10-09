Нобелевскую премию по химии присудили за исследования структур белков

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Нобелевскую премию в области химии за 2024 год получат американский ученый Дэвид Бейкер, а также британский исследователь Джон Джампер и Демис Хассабис. Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Ученых отметили премией за «компьютерное моделирование структур белков», а также за «прогнозирование структур белков», говорится в мотивировочной части решения комитета.

Уточняется, что Бейкер с помощью оригинального метода создал первый в мире белок, «полностью отличный от всех существующих белков», получивший название Top7. Благодаря его исследованиям стало возможно проектировать белковые структуры, которые в природе в принципе не встречаются, а не просто имитировать строение уже существующих белков.

Хассабиса и Джампера отметили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и заранее предсказать строение более 200 млн белков, которые позже были обнаружены у других живых организмов.

Это открытие может найти «огромное число научных применений» - от более глубокого понимания того, как работает «устойчивость к антибиотикам», до создания структур ферментов, способных разлагать пластик, указали в комитете. Код AlphaFold2 выложен в открытом доступе, так что любой желающий может получить к нему доступ. К октябрю 2024 года с этой моделью познакомились более 2 млн человек из 190 стран.

Благодаря открытиям лауреатов «работу, которая раньше занимала несколько лет, теперь можно сделать за несколько минут", подчеркнули в комитете.

Бейкер родился 6 октября 1962 года. Биохимик известен разработкой метода проектирования белков и прогнозирования их трехмерных структур с помощью программ, основанных на искусственном интеллекте.

Хассабис родился 27 июля 1976 года, ученый в области компьютерных наук и искусственного интеллекта. Занимал пост генерального директора DeepMind (подразделения компании Google, занимающегося ИИ) и советника правительства Великобритании по ИИ.

Ученый, старший научный сотрудник DeepMind Technologies Джампер совместно с Хассабисом принимал участие в создании модели ИИ AlphaFold для изучения и прогнозирования белковых и аминокислотных структур. Джампер в 2021 включен журналом Time в список «100 Next», за год он опубликовал около 50 статей, которые процитированы более 16 тыс. раз.

Также Нобелевскую премию присудили за открытие и исследование микроРНК и по физике - за открытие в сфере машинного обучения.