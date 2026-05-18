Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае

По состоянию на 11:10 понедельника число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего в ночь на понедельник в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай), составило два человека, 91-летний мужчина был спасен, сообщил оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Землетрясение произошло в районе Люнань г. Лючжоу в 0:21 понедельника, его очаг залегал на глубине 8 км, трое человек числились пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

В борьбе с последствиями землетрясения задействованы сотрудники местной службы по управлению чрезвычайными ситуациями, противопожарной службы и департамента общественной безопасности. Двое из трех, числившихся пропавшими без вести, были найдены, однако они уже не подавали признаков жизни. Позже спасателям удалось спасти третьего из заблокированных, 91-летнего мужчину, которого срочно доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Штаб по ликвидации последствий землетрясений ГЧАР в 2 часа понедельника запустил режим экстренного реагирования III уровня в связи с землетрясением в городе Лючжоу.

Канцелярия штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясений и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР в понедельник запустили режим экстренного реагирования на землетрясения IV уровня и направили рабочую группу в пострадавший район для поддержки местных усилий по борьбе с последствиями землетрясения.

В свою очередь Государственное сейсмологическое управление КНР также ввело в действие механизм экстренного реагирования III уровня в связи с вышеупомянутым землетрясением.

В результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе в юго-западной части Китая более 7 тыс. жителей города Лючжоу были эвакуированы. В ранние часы понедельника обрушились 13 зданий.

Железнодорожные власти отмечают перебои в транспортном сообщении в связи с проверкой целостности инфраструктуры. При этом связь, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и движение транспорта в пострадавшем районе функционируют в обычном режиме.

Поисково-спасательные операции продолжаются.