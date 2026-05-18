Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием

От имени Главы государства аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил с 90-летним юбилеем выдающегося поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Аким выразил ему слова уважения и благодарности за его выдающийся вклад в развитие литературы, культуры, общественной мысли и антиядерного движения. Олжас Омарович расширил горизонты казахской литературы и обогатил поэзию новым художественным звучанием.

Кроме того, созданное по его инициативе движение «Невада–Семей» стало важным этапом в борьбе против ядерных испытаний и сыграло значимую роль в закрытии Семипалатинского полигона.

В завершение встречи аким пожелал уважаемому аксакалу крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия его семье.