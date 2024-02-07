Ночлег в холода

Ее главная задача заключается в обеспечении общественной безопасности и охраны общественного порядка, усилении миграционного надзора и профилактике правонарушений. В рамках ОПМ полицейские проверили подвалы, чердаки, канализационные люки, заброшенные здания и теплотрассы на предмет выявления лиц без определенного места жительства для оказания им социальной помощи.

В итоге в приемник-распределитель доставлены более ста человек, которые не имеют постоянного места жительства. В основном это мужчины, приехавшие в областной центр из районов. Женщин можно пересчитать по пальцам. После доскональной проверки семь человек какое-то время побудут в распределителе. В перспективе у них есть возможность отправиться в социальный центр для адаптации лиц без определенного места жительства, где им позволят пожить несколько месяцев. Профессиональные юрист и социальный работник помогут им восстановить утраченные документы, чтобы появилась возможность устроиться на подходящую работу.