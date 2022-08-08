Ночные автобусы до аэропорта остановят в Нур-Султане

Останавливается движение ночных автобусов до аэропорта в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram компании City Transportation Systems.

В связи с возобновлением работы международного аэропорта Нур-Султана в штатном режиме с 9 августа останавливаются ночные автобусы маршрута №10.

Маршрут будет курсировать в обычном режиме: с 6:00 до 23:00 часов.

Напомним, решение о запуске ночных автобусов было принято в связи с временным переходом столичной воздушной гавани на ночной режим работы.