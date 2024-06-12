Ногу пенсионера из Кокшетау затянуло в культиватор

Спасатели попытались помочь ему спасти ногу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: скриншот видео МЧС

По данным ведомства, ногу мужчины 1952 года рождения затянуло во вращающийся механизм культиватора во время работ на приусадебном участке.

На место вызова прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов извлекли зажатую ногу. Они совместно с медиками оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в одну из городских больниц.