Ногу пенсионера из Кокшетау затянуло в культиватор
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Спасатели попытались помочь ему спасти ногу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
По данным ведомства, ногу мужчины 1952 года рождения затянуло во вращающийся механизм культиватора во время работ на приусадебном участке.
На место вызова прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи.
Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов извлекли зажатую ногу. Они совместно с медиками оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в одну из городских больниц.